Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: caso Diciotti, “Salvini va processato” (25 gennaio 2019) 

Non si chiude il caso del presunto sequestro di persona che ha interessato 174 migranti, fermati su Nave Diciotti della Guardia Costiera per ordine del ministro dell’Interno Salvini. Il tribunale dei ministri di Catania, competente per territorio, ha infatti deciso che il ministro andrà processato per abuso di potere, stante la sua decisione non motivata di impedire lo sbarco nel porto di Catania. Di parere opposto era stato il parere della procura della città etnea, che aveva richiesto l’archiviazione del procedimento. Sarà adesso il Senato a decidere se il leader del Carroccio dovrà vedere le aule dei tribunali, da parte sua Salvini ostenta tranquillità pur sottolineando che i capi di imputazione prevedono da 5 a 15 anni di reclusione.

Ultime notizie, si allungano i tempi per la norma sulla legittima difesa

Un caso politico interessa la norma sulla legittima difesa, provvedimento bandiera della Lega. La legge dopo essere stata esaminata in commissione giustizia è stata bloccata in commissione bilancio per un non meglio definito “problema tecnico”. Immediato il sospetto che il problema sia stato legato a un qualche “sabotaggio” da parte dei grillini, con i pentastellati che non hanno mai negato la loro ritrosia ad approvare un provvedimento che consente “sempre” la legittima difesa armata. Di parere avviso Jacopo Morrone, leghista da sempre, che ricopre il ruolo di sottosegretario alla Giustizia, per Morrone il problema è da imputare solamente ad una disattenzione degli uffici competenti. Adesso la norma che è stata immediatamente emendata dovrà tornare in Senato per l’approvazione definitiva, Morrone ha assicurato che il problema porterà ad uno slittamento di massimo 15 giorni.

Ultime notizie, caos in Venezuela

Dopo la presa di potere di Juan Guaidó che ieri si è autoproclamato presidente del Venezuela, si infiamma lo scontro politico internazionale. Guaidó ha immediatamente ricevuto l’appoggio di alcune potenze internazionali, tra cui l’America e la Gran Bretagna, l’appoggio ha immediatamente suscitato le rimostranze dei Russi e dei Cinesi, con la diplomazia di Putin che ha condannato l’ingerenza delle politiche occidentali. La situazione intanto nel paese centro americano rivela ancora una certa tensione, dopo i 16 morti di ieri negli scontri la situazione oggi è più calma, con l’esercito che pattuglia il centro delle città più importanti. Oggi è anche giunta l’appello dell’Unione Europea, con il rappresentante Mogherini che in maniera molto diplomatica dice che l’UE appoggia l’Assemblea Nazionale Venezuelana.

Ultime notizie, l’Italia perde il ricorso contro Amanda Knox

La corte di giustizia europea ha sancito la vittoria di Amanda Knox contro lo Stato italiano. Per i giudici di Bruxelles la Knox non ha avuto garantito il diritto alla difesa relativamente al caso della morte di Meredith Kercher. La Knox aveva presentato ricorso per non avere avuto un assistenza legale durante le prime fasi dell’arresto, fasi che vedevano pure la mancanza di interpreti abilitati. La Knox riceverà per tali violazioni ben 18.400 euro. Sempre la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla salute dei cittadini tarantini, quest’ultimi non sono stati informati del pericolo rappresentato dalle emissione nocive dell’Ilva.

Ultime notizie, vigilia per la Serie A

Giorno di vigilia per sei squadre che saranno in campo domani per la seconda giornata del ritorno di Serie A. Alle ore 15.00 domani si giocherà Sassuolo Cagliari, mentre alle 18.00 sarà il momento di Sampdoria Udinese. Alle ore 20.30 sarà il momento invece di uno dei due big match di giornata, cioè Milan Napoli. Sono dunque attese le parole dei vari allenatori che spiegheranno il momento delle loro squadre. Tra le più grandi curiosità c’è da capire quello che è cambiato a Milano con la partenza di Gonzalo Higuain verso il Chelsea e l’arrivo dal Genoa di Piatek. Sicuramente il talento polacco sarà in campo contro il Napoli per una sfida contro il suo compagno di nazionale Arkadiusz Milik.



