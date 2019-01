Alfredino Rampi come Julen/ Morto nel pozzo del Vermicino il 13 giugno 1981: una tragedia in diretta tv

La tragica vicenda di Julen, il bimbo di due anni e mezzo morto dopo essere caduto in un pozzo, ha fatto tornare alla mente uno dei casi di cronaca nera più noti dell’epoca moderna, quello riguardante Alfredino Rampi, ricordato anche come la tragedia del Vermicino. Così come il piccolo spagnolo, anche Alfredo morì a soli 6 anni dopo essere caduto in un pozzo, precisamente il 13 giugno del 1981, 37 anni fa. Alfredo si trovava nelle campagne vicino a Frascati con mamma e papà, quando una sera decise di uscire a fare una passeggiata nei campi, promettendo di non allontanarsi troppo. Peccato però che dopo alcuni minuti il bambino sparì ed i genitori, non vedendolo arrivare, iniziarono ad allarmarsi. Vennero quindi avvisate le forze dell’ordine e dopo alcune ricerche il bimbo venne avvistato all’interno di un pozzo nel terreno di un’abitazione in costruzione, non lontano dalla casa dei Rampi, in via Vermicino (da qui il nome della tragedia). Il pozzo era stato coperto con una grata dal proprietario dello stesso, che non si era accorto della presenza del bambino. Partì così la macchina organizzativa, una serie di operazioni di soccorso che si rivelarono a dir poco disastrose, e che spinsero alla costituzione della Protezione Civile proprio per trattare meglio questi casi speciali.

ALFREDINO RAMPI COME JULEN

Dopo una prima ispezione si ipotizzò che il bimbo fosse precipitato a 36 metri sotto il terreno, e lo stesso si lamentava e piangeva. Venne quindi effettuato un primo tentativo di recupero facendo calare una tavoletta di legno a cui Alfredino avrebbe dovuto attaccarsi, ma la tavoletta si incastrò a 24 metri ostruendo il pozzo (largo 28 centimetri e profondo 80 metri). Vennero quindi calati all’interno del tunnel dei giovani speleologi del soccorso alpino, ma i tentativi andarono a vuoto a pochi metri dall’obiettivo. A quel punto si decise di scavare due tunnel, uno orizzontale e uno verticale, ma così come per Julen, il terreno si rivelò essere molto duro e difficile da perforare. A metà giorno seguente, i tg iniziarono la diretta di quello che diverrà uno degli eventi più seguiti dell’epoca, e nel frattempo le condizioni del bimbo iniziarono a peggiorare: ormai non si lamentava più. Il mattino del secondo giorno venne terminato il tunnel orizzontale ma la scoperta fu terribile: il bimbo non si trovava a 36 metri di profondità ma molto più giù, a 60. A quel punto si decise di far calare qualcuno nel pozzo, e spuntò il volontario Angelo Licheri, magro e piccolo, che riuscì a raggiungere Alfredo, ma nel tentativo di riportarlo in superficie lo fece scivolare ancora più in profondità. Il bimbo verrà raggiunto solamente all’alba del 13 giugno da uno speleologo che appurerà il decesso dello stesso: il corpo verrà recuperato l’11 luglio.

