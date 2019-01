Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 12/2019)

Terz’ultimo appuntamento per il Lotto, Superenalotto e 10eLotto per questo gennaio che ha già premiato diversi giocatori, come nelle ultime estrazioni. I premi non mancano, così come i numeri vincenti e visto che il mese sta per terminare, diventa sempre più ambizioso il traguardo da raggiungere. Tutti gli appassionati sperano di poter salire sul podio e centrare i primi posti in classifica, ma solo alcuni riusciranno a realizzare i bottini più alti previsti da entrambi i giochi. L’ultima statistica ci svela che è stato Lotto a battere il rivale, grazie ad un appassionato di Moncalieri, in provincia di Torino, che ha centrato 692 mila euro grazie ad una quaterna su Firenze. La vincita più alta registrata nel 2019, che si unisce ai 62 mila euro vinti a Potenza su Tutte le ruote. A seguire Ferrara con una cinquina del valore di 26.700 euro registrata a Milano. Le vincite annuali ammontano infine a 86,2 milioni di euro, mentre 8,4 milioni se si consideriamo solo l’ultimo appuntamento. E’ sempre di Moncalieri il fortunello che con il 10eLotto è salito al primo posto della classifica parziale. Il giocatore ha indovinato un 9 dal valore di 100 mila euro ed abbinato al Doppio Oro. Secondo posto per Reggio Emilia con un 6 del valore di 50 mila euro ed infine quattro combinazioni imbroccate a Fermo, Montoro Inferiore, in provincia di Avellino, Albenga, in provincia di Savona, e Seregno, in provincia di Monza e Brianza. In tutti i casi il bottino è da 50 mila euro e associato ad un 6. Per quanto riguarda le vincite totali, il montepremi sale invece a 331,7 milioni di euro, di cui 23,4 milioni realizzati nell’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Cresce sempre di più il Jackpot del SuperEnalotto, che vedremo in cima alla classifica delle quote per l’estrazione di oggi. Il punto interrogativo sul vincitore verrà tolto invece solo fra poche ore, anche se non è detta l’ultima parola: la sestina vincente potrebbe regalarci una nuova assenza. Prima di scoprire i bottini previsti per il concorso di oggi, rivediamo la statistica precedente e l’andamento di ogni combinazione. Le quote infatti hanno subito un interessante ribasso, anche se il 4+ è riuscito a mantersi al di sotto dei 31 mila euro grazie ad un unico vincitore. Meno della metà per il bottino del 4, pari ad oltre 11 mila euro e destinato a 15 vincitori, mentre in rialzo il 3+. Il premio è di 2.471 euro, donati a 109 appassionati. In media invece il 4, con un bottino da 307,24 euro e 573 vincitori, così come il 3 che rimane ancorato ai 24,71 euro e premia 21.547 giocatori. Infine abbiamo 345.867 appassionati associati alla vincita del 2, ovvero cinque euro netti. Ultima posizione quindi per la quota, che si unisce allo 0+ sempre da 5 euro. I vincitori in questo caso sono 18.716, che diminuiscono fino a 8.984 se consideriamo le vincite dell’1+, come sempre con un premio da 10 euro. Ed infine 100 euro a testa per tutti i 1.326 giocatori che hanno realizzato il 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto di nuovo sotto ai riflettori, al fianco di un Jackpot che non vuole apparire nel concorso. La sestina vincente è ancora irraggiungibile, ma gli appassionati sono pronti a spiccare il balzo pur di ottenere il suo bottino. In palio milioni di euro che potrebbero fare la differenza, così come sanno bene tutti i giocatori che hanno già deciso come spendere una parte della vincita. Altri navigano ancora in alto mare, ma il tempo scorre veloce e bisogna affrettarsi. Il tutto pur di non perdere tempo in caso di vincita. La nostra Rubrica ha già trovato per voi un progetto interessante, naturalmente presente nell’asta di KickStarter. Parliamo di EyeQue, il primo dispositivo al mondo in grado di rilevare la distanza fra le pupille. Non si tratta di un dato medico, ma il dato viene utilizzato dagli ottici per realizzare un paio di occhiali adatto all’utente. Se la distanza pupillare non venisse misurata con precisione, si rischierebbe infatti di indossare un paio d’occhiali scomodo, che provoca sfocature e persino vertigini. EyeQue permette di fare un calcolo rapido grazie ad una semplice app e ad occhiali che aiutano la lettura dei dati. L’asta rimarrà aperta ancora per 12 giorni, mentre il goal da oltre 4 mila euro è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Numeri vincenti e Lotto di nuovo in pista per questa sera, quando la nuova estrazione ci rivelerà i numeri vincenti di oggi. Nuovi appassionati si sono uniti alle file dei giocatori più assidui, che sanno bene come muoversi in occasione del concorso. Le nuove leve invece si ritrovano di fronte ad un mondo inedito, che presenta diverse insidie. A partire proprio dai numeri da giocare e sugli abbinamenti utili per poter completare la schedina al meglio. La nostra Rubrica ha già pronto un consiglio utile per tutti voi, anche se siete dei giocatori esperti. Parliamo di una news, da analizzare con la smorfia napoletana, che ci porta fino in Cina. Sembra che un cane domestico sia riuscito a combinare molti guai dopo essere fuggito di casa: raggiunta una fattoria nelle vicinanze, avrebbe trascorsola notte ad uccidere i polli dello sfortunato fattore. Al mattino successivo, l’allevatore si è accorto infatti che 600 dei suoi esemplari giacevano nel pollaio privi di vita. Il colpevole è saltato fuori nell’immediato, visto che il cagnolone del vicino di casa si trovava ancora sul posto, impegnato a mordicchiare un altro pollo già morto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cane, 6, il pollo, 87, la strage, 1, la fattoria, 16, e la fuga, 80. Come Numero Oro scegliamo invece l’allevamento, 36.

