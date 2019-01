Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Grave incidente aereo in Val D’Aosta (26 gennaio 2019) 

Un aereo da turismo e un elicottero si sono scontrati, per cause ancora da accertare, sul cielo sopra il vallone di La Thuile sopra il ghiacciaio di Ruitor. Nell’incidente sono perite 5 persone, altre due sono ferite gravemente, mentre i soccorritori cercano due dispersi. L’incidente è avvenuto in condizioni di perfetta visibilità. Immediata la macchina dei soccorsi con il luogo dell’incidente raggiunto da personale medico dell’elisoccorso regionale, dal soccorso alpino della Guardia di Finanza e da una decina di volontari. Sul posto anche un gruppo altamente specializzato dei vigili del Fuoco che si è occupato di liberare i feriti dalle lamiere accartocciate.

Ultime notizie, negato l’approdo alla Sea Watch

Risale la tensione nel mediterraneo con la nave di una ONG olandese, la Sea Watch, cui viene negato l’approdo nei porti italiani. L’imbarcazione ha chiesto alle autorità nostrane l’autorizzazione per l’ingresso nelle acque territoriali, quest’ultima è stata concessa a causa delle cattive condizioni meteo. Alla fine la Sea Watch staziona adesso a un miglio dal porto di Siracusa, ed esattamente nella rada di Augusta, affiancata da unità della Guardia Costiera e della Guardia Finanza. Intanto arrivano le parole degli esponenti del governo con Di Maio e Salvini che chiedono l’interessamento dell’Olanda, paese di cui la nave batte bandiera, per occuparsi dei 47 profughi a bordo. Le affermazioni hanno come al solito suscitato un vespaio, con l’ex candidato sindaco di Palermo, il grillino Fiorello, che prende le distanze dal suo capo politico.

Ultime notizie, in carcere ingiustamente per 22 anni ora chiede il risarcimento

E’ stato incarcerato il 13 Febbraio del 1976 per l’omicidio di due giovani carabinieri, ma dopo 22 anni è stato scarcerato per non aver commesso il fatto. Gullotta era stato già risarcito con sei milioni di euro qualche anno fa, adesso ha citato l’arma dei carabinieri per responsabilità penale, chiedendo ben 66 milioni di euro. Nell’atto di citazione oltre ai militari dell’Arma accusati di aver estorto la confessione è citato anche lo stato italiano reo a detta di Gullotta di non aver codificato il reato di tortura. L’uomo di fatto è entrato nel guinness dei primati per essere quello su cui è stato effettuato il più lungo errore giudiziario della storia della Repubblica Italiana.

Ultime notizie, arrestato dall’FBI uno storico collaboratore del presidente Trump

Gli agenti federali hanno ammanettato quest’oggi Roger Stone uno dei più fidati collaboratori del presidente americano Donald Trump. Stone è finito in carcere per l’affare Russiagate, un affare che secondo l’accusa avrebbe permesso a Trump di accedere allo studio ovale, a danno della candidata democratica Hillary Clinton. Pesanti le accuse formalizzate a Stone, accuse che vanno dalla falsa testimonianza a ostruzione alla giustizia. L’uomo dopo essere stato portato in una struttura carceraria è stato rilasciato dopo aver versato un quarto di milione di dollari come cauzione. Immediata la presa di posizione di Trump il quale ha accusato il procuratore Muller di fomentare un indagine estremamente politicizzata.

Ultime notizie Serie A, si torna in campo oggi

Si torna in campo oggi per la Serie A con la seconda giornata di ritorno. Sicuramente la sfida più interessante della settimana si disputa stasera a San Siro dove il Milan di Piatek ospita il Napoli del connazionale Milik. Alle ore 15.00 si disputa al Mapei Stadium una sfida interessante tra il Sassuolo padrone di casa neroverdi e il Cagliari di Rolando Maran. Alle ore 18.00 invece è il momento di tornare in campo per un Sampdoria Udinese tra due squadre che cercano di continuare un buon momento. Attenzione a domani ovviamente quando la Juventus sarà ospite della Lazio col peso della gara del Napoli già disputata oggi. Sicuramente sarà interessante ascoltare dunque anche le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.



