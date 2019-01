Alessandro Gallelli morto impiccato in carcere?/ Video Le Iene, famiglia: “Non si è suicidato, è stato ucciso”

Il caso è stato archiviato, ma le indagini sulla morte di Alessandro Gallelli potrebbero riaprirsi. Il Gip ha archiviato, ma ha anche spiegato che la nuova denuncia dei familiari per omicidio volontario o preterintenzionale, basata su una recente consulenza medico legale, sarebbe utile per indagare di nuovo sulla morte del 21enne. Del caso si è occupato il programma “Le Iene”, con Veronica Ruggeri che ha spiegato perché l’ipotesi del suicidio non convince. Il ragazzo è stato trovato morto il 18 febbraio 2012 nel carcere di San Vittore a Milano: si sarebbe impiccato alla grata della sua cella facendo un nodo alla sua felpa. I familiari e i loro periti non credono a questa versione perché troppe cose non tornano. L’inviata ha quindi ricostruito gli ultimi momenti di vita di Alessandro. I buchi della grata a cui Alessandro Gallelli avrebbe attaccato la felpa con cui si è strozzato sembrano davvero troppo piccoli per farci passare la stoffa spessa della felpa e annodarla per creare il cappio. E tutto questo sarebbe avvenuto in poco tempo, visto che Alessandro Gallelli si trovava in isolamento nel reparto di osservazione neuropsichiatrica ed è sorvegliato a vista dalle guardie. «Vogliamo che si apra un processo», dice il fratello. E infatti qualche settimana fa i familiari hanno portato tutte le nuove prove in tribunale. Ora bisognerà decidere se riaprire il caso. Per i consulenti della famiglia, quella morte «non è compatibile con l’ipotesi suicidaria», ma è «riconducibile a un omicidio mediante strozzamento», con successiva «manipolazione volontaria della scena del crimine».

ALESSANDRO GALLELLI MORTO IMPICCATO IN CARCERE?

Alessandro Gallelli era in carcere perché responsabile di diverse bravate. Faceva uso di sostanze stupefacenti, rubava motorini, infastidiva le ragazze e una volta diede una testata ad un poliziotto che gli aveva chiesto il biglietto del treno. Per aver palpeggiato il sedere di una 16enne fu portato quindi nel carcere di San Vittore a Milano con l’accusa di violenza sessuale. «Per due volte due avvocati ci hanno detto di stare tranquilli, che in due settimane sarebbe uscito», racconta il fratello. Ma il 21enne non è mai uscito da quel carcere, se non da morto. Le settimane diventarono mesi e Alessandro cominciò a mostrarsi sempre più agitato in carcere: litigava con gli agenti e venne spostato nel centro di osservazione neuropsichiatrica del carcere. Lo misero in isolamento con una sorveglianza continua. Dopo qualche giorno la telefonata: «Suo figlio è morto». Quel decesso risultò subito misterioso, ma sicuramente evitabile visto che nel 2016 il tribunale civile di Milano ha condannato in primo grado il ministero della Giustizia a risarcire la famiglia del ragazzo. Secondo il giudice civile, non è chiaro come il detenuto, sottoposto a sorveglianza a vista, potesse essere riuscito a suicidarsi in meno di trenta minuti, nell’intervallo tra un controllo e l’altro, in quella cella dove doveva essere controllato costantemente. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione del caso come suicidio, ma i familiari del giovane davanti alla Gip Mara Cristina Mannocci hanno chiesto che si effettuino nuove indagini, con l’ipotesi di reato di omicidio volontario.

