Peschereccio affondato a Bordighera: ipotesi dolosa/ Fuoriuscita gasolio e rischio inquinamento: porto chiuso

E’ giallo sull’incidente che ha coinvolto la scorsa notte un peschereccio di circa dieci metri appartenente ad un pescatore residente a Ventimiglia, affondato nel porto di Bordighera, in provincia di Imperia. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa, non sarebbero ancora chiare le cause che avrebbero portato a far affondare l’imbarcazione e non è esclusa l’ipotesi dolosa. La segnalazione ai vigili del fuoco è giunta questa mattina, intorno alle 7.30, in seguito alla quale pompiere, Guardia costiera e carabinieri sono prontamente giunti sul posto nel tentativo di limitare la fuoriuscita di gasolio nel porto. Per tale ragione sono state impiegate alcune panne assorbenti. Ascoltato dalle forze dell’ordine, il proprietario ha raccontato di essere uscito in mare per una battuta di pesca senza incontrare alcun problema. Intanto, come spiega Sanremonews.it, sono attualmente in corso le indagini condotte da Guardia costiera e carabinieri in merito all’affondamento del peschereccio “Teresa” del quale si sarebbero accorti solo in mattinata alcuni pescatori del posto.

PESCHERECCIO AFFONDATO A BORDIGHERA: INDAGINI IN CORSO

A destare subito grande preoccupazione è stata la visibile fuoriuscita di gasolio dal peschereccio affondato a Bordighera nella notte che ha subito acceso il rischio di allargamento della chiazza oleosa in mare. Affinché venisse evitato il peggio è stata decisa la chiusura del porto con la sistemazione di panne galleggianti al fine di scongiurare che il gasolio uscisse dall’approdo. Nella zona dell’affondamento è stato fatto immergere un sub che ha avuto il compito di verificare lo stato dello scafo. Nonostante l’ipotesi dolosa, dai primi accertamenti eseguiti sarebbero stati smentiti eventuali atti vandalici sul peschereccio anche se saranno utili, ai fini delle indagini, le immagini già acquisite dagli inquirenti e relative alle telecamere presenti nel porto. Questo permetterà già dalle prossime ore di poter avere un quadro molto più chiaro rispetto a quanto accaduto la passata notte ed alle presunte responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA