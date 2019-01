SANT’ANGELA MERICI/ Il 27 gennaio si celebra la fondatrice della Compagnia delle dimesse di sant’Orsola

Il 27 gennaio si celebra Sant’Angela Merici. La Santa nacque a Desenzano del Garda nel 1474 e fu subito indirizzata dai suoi genitori verso la strada di Dio. Decise, infatti, di preservare la propria virtù per tutta la vita. Non le piacevano i fronzoli e aveva un animo molto sobrio. Spesso, si recideva i capelli perché non voleva piacere a nessuno se non a Dio. Quando i genitori morirono lo zio ospitò lei e suo fratello. In questo periodo si dedicò alla preghiera ed alla purificazione spirituale. Il suo parroco e confessore, ad un certo punto, decise di consigliarle di seguire il terz’ordine francescano così decise di tornare alla sua città natale. Un giorno mentre pregava ebbe una visione celestiale e vide una scalinata che saliva fino alle nubi del cielo e da cui scendeva e salivano vergini e angeli. Fu in questo momento che capì che il Signore voleva che lei fondasse un ordine di vergini che pregassero e lodassero Dio grazie alla voce proveniente dal cielo. La Santa venne considerata da tutti come donna pia e spesso veniva chiamata a richiamare le anime alla virtù e al Signore. Ogni giorno ella non mancava alla messa del Signore e qui si dice che l’estasi divina le faceva quasi perdere i suoi sensi. Decise di fare un viaggio in Terra Santa e, arrivata a Cadia, perse la vista ma la recuperò grazie a un miracolo durante il suo ritorno su questa stessa isola.

LA PATRONA DI DESENZANO DEL GARDA

Grazie alla sua fede e anche al suo desiderio di venerare Cristo decise di andare subito in Vaticano dopo il suo viaggio. Qui si prostrò ai piedi del Vicario di Cristo sulla Terra, il Papa, Clemente VII. Decise poi di tornare a Brescia dove stette nella Chiesa di Santa Afra fino a che nel 1535 decise di fondare l’ordine religioso delle Orsoline. Diede alla sua congregazione una solida disciplina e le mise sotto la protezione di Sant’Orsola. In breve tempo molte fanciulle ricevettero la vocazione verso le Orsoline e in questo modo l’Ordine si diffuse non solo in tutta Italia ma anche in Europa. Divenne malata all’età di 70 anni e morì l’11 febbraio 1540, il suo corpo rimase per circa 30 giorni nella Chiesa di Sant’Afra fino a quando non fu tumulato. Il 27 gennaio 1962 Santa Angela Merici è stata nominata patrona di Desenzano del Garda.

Gli altri Santi e Beati del giorno: il 27 gennaio vengono anche celebrati Beato Giorgio Matulaitis, Santa Devota, il Beato Giovanni di Warneton, il diacono San Gilduino, il vescovo San Giuliano di Le Mans, San Marino, Sant’Enrico de Osso y Cervello e San Giuliano.



