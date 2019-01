Sea Watch 3, Prefettura Siracusa invia viveri/ Migranti, ira Salvini contro i tre parlamentari a bordo

Il caso Sea Watch 3 tiene ancora banco a “metà” tra la politica e l’emergenza umanitaria: i 47 migranti a bordo della nave Ong al largo delle coste di Siracusa soffrono della lunga permanenza in mare dopo essere scampati al naufragio mortale per tanti loro compagni una settimana fa al largo della Libia. Il Governo con il Ministro Salvini per ora tiene la linea dura di chiusura dei porti, ma le opposizioni da stamane hanno deciso di portare il livello della protesta ad un piano superiore: con un gommone assieme ad avvocati e psicologi, i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Forza Italia), Riccardo Magi (+Europa) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) hanno raggiunto la nave Sea Watch 3 per prestare soccorso ai migranti e lanciare un messaggio unito contro il Ministro degli Interni. Poco dopo mezzogiorno, una motovedetta della Guardia Costiera è salpata dal porto di Siracusa ed è diretta sulla nave della Ong Sea Watch su ordine della Prefettura: a bordo, come documentato dai cronisti della Rai poco prima della partenza, sono stati caricati vestiti e viveri per i 47 migranti in mare aperto. «Sulla motovedetta si trova anche il medico dell’Ufficio sanità marittima, che si dovrà occupare del controllo sanitario dei parlamentari che sono sulla nave della Ong», riporta l’ultima agenzia Ansa.

LO SCONTRO TRA SALVINI E I PARLAMENTARI

Lo scontro tra Salvini e i parlamentari, intanto, non accenna a diminuire: dopo le denunce fatte da Magi, Prestigiacomo e Fratoianni, il leader della Lega ha ribadito «Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia!!!) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l’immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!». Secondo Salvini ci sarebbero le prove che mostrano come la Ong ha ripetutamente «disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino, non in Italia!». Magi ha poi attaccato, «Salvini ci denunci se ha il coraggio. Siamo arrivati con il gommone, nessuno ci ha ostacolati» e al momento dal Viminale non è arrivata la pronta replica, anche perché nello stesso tempo Salvini deve scontare la bufera del caso Diciotti “riemerso” dopo la richiesta di procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri. «Verificheremo le condizioni fisiche e psicologiche e raccoglieremo le testimonianze sugli abusi e le torture subite nei campi di detenzione in Libia a sostegno della richiesta di sbarco immediato per tutte le persone a bordo», ha fatto sapere l’attivista Alessandra Sciurba di Mediterranea, anche lei a bordo della Sea Watch 3 con i parlamentari.

