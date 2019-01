Spara al cinghiale ma uccide l’amico per errore/ Foggia, incidente di caccia choc: colpo di fucile al petto

Ennesimo incidente di caccia, questa volta nelle campagne di Apricena, in provincia di Foggia, dove un uomo è morto colpito per errore al petto da un colpo di fucile esploso dall’amico cacciatore. Il fatto, come spiega FoggiaToday.it, è avvenuto questa mattina, domenica 27 gennaio, intorno alle 9.30 nelle campagne in località Ponte La Rocca, dove un gruppo di dieci persone era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale. L’animale era stato colpito e, rimasto ferito, si era rifugiato poco distante. Stando a quanto emerso dalla prima ricostruzione, due cacciatori si sono spostati dal restante gruppo per avvicinarsi sempre di più all’animale finito nel loro mirino. A quel punto però, qualcosa è andato storto. Uno dei cacciatori avrebbe puntato al cinghiale ma dopo aver premuto il grilletto del suo fucile, il colpo avrebbe raggiunto per errore l’amico, colpendolo a morte al petto. Sul posto sono prontamente accorsi i sanitari del 118 insieme ai militari dell’Arma. Dopo i tentativi di rianimare la vittima, purtroppo non c’è stato nulla da fare e allo staff medico del 118 è toccato il compito di decretare il decesso del cacciatore.

Ha sparato al cinghiale, colpendo ed uccidendo per errore l’amico. La vittima della battuta di caccia terminata in modo drammatico è Giovanni Squarcella, originario di San Giovanni Rotondo, di anni 57. L’amico, un altro cacciatore più grande di lui di un anno, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di omicidio colposo dai carabinieri sopraggiunti sul posto. Secondo quanto reso noto dal quotidiano Repubblica.it, l’uomo colpito al petto sarebbe morto sul colpo. Stando a quanto appurato, l’incidente drammatico sarebbe scaturito dopo la tentata fuga dell’animale inizialmente ferito da un primo gruppo di cacciatori. Proprio mentre il cinghiale tentava di allontanarsi, il 58enne avrebbe fatto fuoco senza accorgersi della presenza di Squarcella, ferito mortalmente al petto da una scarica di pallini, senza lasciargli scampo. Quello avvenuto in una tranquilla domenica di fine gennaio, è solo uno dei molteplici incidenti di caccia avvenuti negli ultimi mesi.

