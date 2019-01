Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Venezuela l’ultimatum dell’Unione Europea (27 gennaio 2019) 

Si infiamma la situazione internazionale relativamente al Venezuela, con quasi tutti i paesi occidentali che chiedono immediate elezioni. Si è espressa in tale direzione la rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, che oggi ha rinnovato l’invito ai due contendenti, Nicolas Maduro e Juan Guaìdo, di indire elezioni immediate. Per la Mogherini nessun riconoscimento potrà essere effettuato se prima il popolo venezuelano non si esprimerà in maniera libera, questo al di la dello scontro interno che sta avvenendo tra i due rivali. Intanto all’Onu dura presa di posizione della Russia, che ha accusato i rivali storici americani di aver fomentato un golpe a favore di Guaìdo. Le accuse dei russi sono state rispedite al mittente dalla diplomazia a stelle e strisce, con il segretario di stato americano Pompeo che ha definito Maduro “un dittatore che ha represso il suo popolo”.

Ultime notizie, anche il padre di Di Battista beccato dalle iene

Dopo il caso del padre di Di Maio scoppia quello di Di Battista, con l’alto esponente grillino messo sotto accuso dalla trasmissione le Iene. L’esponente grillino è stato costretto a riconoscere che nell’azienda di famiglia sono stati usati lavoratori in “nero”, praticamente la stessa violazione che era stata acclarata nell’azienda di famiglia del capo politico del Movimento. Di Battista, recentemente rientrato da un anno sabbatico, ha confermato quanto affermato nella trasmissione, anche se a livello giustificativo ha cercato di spostare l’attenzione sul fatto che la popolare trasmissione si limita a fare notizia con il Movimento, evitando accuratamente di andare da altri esponenti politici.

Ultime notizie, ritrovato morto il piccolo Julien

La notizia era nell’aria ma purtroppo è stata confermata dalle autorità. Il piccolo Julien Roselló è morto. I soccorritori infatti dopo 13 giorni passati con la speranza di recuperare il corpo ancora in vita si sono dovuti arrendere all’evidenza, a loro non è rimasto infatti che issare la piccola salma del piccino. Julien era caduto in un pozzo profondo oltre 100 metri, i soccorsi hanno provato in tutti i modi a raggiungerlo, ma si sono dovuti arrendere alle difficoltà, amplificate anche dal cattivo tempo che ha imperversato sulla zona. Alla notizia della morte del piccolo il papà ha avuto un malore, immediatamente trasportato in ospedale è stato ricoverato sotto osservazione. Il sindaco di Malaga ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.

Ultime notizie, sequestrato il patrimonio di Benedetto Bacchi

La polizia di Stato è riuscita dopo quasi un anno di indagini a mettere sotto sequestro il patrimonio di Benedetto Bacchi, considerato il principale referente della mafia nel campo delle scommesse on line. Bacchi era stato ammanettato lo scorso febbraio, da allora gli esperti contabili avevano cercato di ricostruire il suo patrimonio. Solo oggi alla fine delle indagini i poliziotti hanno potuto mettere le mani sul forziere di Bacchi, un tesoro di oltre sei milioni di euro. I soldi erano soprattutto a Malta, sigillati però anche 4 società, 11 appartamenti, 3 auto di grossa cilindrata e sei conti correnti bancari. Il sequestro è stato disposto dal questore di Palermo Renato Cortese.

Ultime notizie Serie A, il Napoli frena e la Juventus ne approfitta?

La corsa alla Serie A si potrebbe chiudere già oggi, domenica 27 gennaio 2019, se la Juventus dovesse vincere nel posticipo allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. In caso di successo la squadra di Massimiliano Allegri infatti si porterebbe a +11 sul Napoli di Carlo Ancelotti che è stato fermato ieri sera a San Siro dal Milan sullo 0-0. Record per Fabio Quagliarella che con l’undicesima partita di fila in gol raggiunge Gabriel Omar Batistuta e da una mano alla Sampdoria a vincere 4-0 contro l’Udinese, in gol anche Linetty e Gabbiadini. Il Sassuolo vince 3-0 contro il Cagliari alla prima senza Boateng, protagonista Babacar. Alle 12.30 al Bentegodi il Chievo Verona si gioca una delle ultime chance di salvarsi contro la Fiorentina. Alle 15.00 la gara più interessante è sicuramente Atalanta-Roma, ma si giocano anche Bologna Frosinone e Parma Spal, alle 18.00 invece sarà il momento di Torino Inter. Si chiude la giornata col monday night Empoli Genoa.



