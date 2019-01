Alessio Sanzogni, morto ex manager di Chiara Ferragni/ Incidente stradale in A4: auto influencer contro un tir

Tragico incidente stradale, la scorsa notte, sulla A4 in provincia di Bergamo. A restare coinvolto è Alessio Sanzogni, il quale purtroppo ha perso la vita a causa del violento impatto. A darne oggi notizia è Repubblica.it: la vittima era l’ex manager di Chiara Ferragni, la nota imprenditrice digitale, moglie del rapper Fedez. La notizia sta facendo in queste ore il giro dei maggiori quotidiani nazionali. Alessio Sanzogni aveva appena 34 anni ed era di Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Anche lui era un noto influencer, con un seguito Instagram di 22mila follower. Nella sua bio si definiva un appassionato di viaggi e creatività oltre che un consulente di marketing digitale ed influencer per brand e talenti. Da tempo, come spiega l’Huffingtonpost online, si era trasferito a Milano. Sulla sua strada professionale aveva incontrato anche Chiara Ferragni, oggi una delle più note fashion blogger e imprenditrici a livello mondiale, di cui era stato general manager di Tbs Crew, l’azienda creata dalla moglie di Fedez.

ALESSIO SANZOGNI È MORTO: ERA EX MANAGER DELLA FERRAGNI

Un impatto violento e che non ha lasciato scampo ad Alessio Sanzogni, quello avvenuto nella notte, intorno alle 2, sulla A4. Il giovane 34enne, ex manager di Chiara Ferragni, secondo le prime informazioni si trovava alla guida della sua auto quando si è schiantato contro un tir. Il mezzo pesante era fermo in colonna in seguito ad un precedente incidente avvenuto solo pochi minuti prima, nei pressi dello svincolo di Bergamo in direzione Milano. Nel precedente sinistro era rimasto coinvolto un uomo di 40 anni alla guida di una Fiat Cubo, il quale era uscito fuori strada senza coinvolgere altre vetture. A bordo dell’auto anche la figlia di appena 9 anni. In quel caso, però, non si era trattato di nulla di grave ed i due feriti erano stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni. Diverso invece il destino di Alessio Sanzogni: la salma del ragazzo è stata composta al cimitero di Bergamo e resta a disposizione dei familiari che vivono in Valtrompia.

