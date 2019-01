Alice Basso mamma bis/ Mauro Ferrucci annuncia la gravidanza sui social: “Brando avrà un fratello”

Bella, con un fisico mozzafiato e una famiglia che fa invidia a molti. Lei è Alice Basso, l’influencer dai capelli mori che ha fatto impazzire i social. Le foto del suo fisico e dei prodotti che pubblicizza fanno sempre il giro del web ma anche quelle in cui appare con il suo piccolo Brando o in compagnia del suo famoso compagno Mauro Ferrucci, volto noto della musica. Proprio poco fa i due, ognuno sul proprio profilo, hanno pensato bene di condividere con i fan una grande notizia ovvero che il loro piccolo Brando presto sarà un fratello maggiore. Al grido di “4” proprio Mauro Ferrucci ha dato la notizia su Instagram seguito a ruota da Alice Basso che ha scritto ai suoi oltre 560mila followers: “E niente… Negli ultimi mesi mi sono “dimenticata” di dirvi una cosa importantissima: Brando diventerà il fratello maggiore“.

LA FAMIGLIA SI ALLARGA

Non sono mancati i complimenti da parte di amici e fan che seguono entrambi gli artisti sui social al grido di “Wooowww che notizia stupenda tantissimi auguri Alice ❤️ sentivo che ultimamente nell’aria c’era qualcosa di strano” e ancora “Ma perché io avevo letto una luce speciale nei tuoi occhi……”. A quanto pare la novità non è un segreto per chi la segue tutti i giorni e che in questi giorni aveva notato soltanto un cambiamento nei suoi scatti ma anche nei suoi occhi e, presto, nel suo fisico che non sarà quello perfetto dei giorni scorsi ma, sicuramente, più bello e armonioso visto che porterà dentro di sé la vita. Ecco di seguito il post pubblicato dalla influencer poco fa su Instagram:





