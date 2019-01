Brindisi, spara alla moglie e poi si suicida: lei è grave/ Ultime notizie Carovigno: lite finisce in tragedia

Dopo quella di Cardito un’altra tragedia, stavolta nel Brindisino. Un uomo ha sparato alla moglie con una pistola al culmine di una lite e poi si è suicidato con la stessa arma. La tragedia è avvenuta in un casolare di campagna a Carovigno, tra le contrade Grottone e Columbri. La donna è stata trasportata all’ospedale Perrino, dove le sue condizioni sono apparse disperate. Pare che in questo momento sia in corso un delicato intervento chirurgico. Erano le 13.30 quando si è consumato il dramma. Al momento non sono noti i motivi della violenta lite, né i dettagli sulla dinamica della tragedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e successivamente gli agenti della Polizia di Stato di Ostuni che ha subito avviato una indagine per ricostruire i fatti. All’arrivo dei soccorsi pare che l’uomo fosse ancora vivo, ma nonostante il trasporto all’ospedale Perrino di Brindisi non ce l’ha fatta. Stando a quanto riportato da BrindisiOggi, l’uomo è Salvatore Natola, 75 anni.

BRINDISI, SPARA ALLA MOGLIE E POI SI SUICIDA

Sono frammentarie al momento le notizie sulla tragedia familiare che si è consumata a Carovigno. Secondo CarovignoNotizie, l’uomo avrebbe puntato la pistola alla moglie ferendola gravemente alla gola, poi ha rivolto l’arma verso di sé esplodendo il colpo che gli è costato la vita. In un primo momento fonti investigative avevano dato per morta la donna, che invece versa in gravi condizioni. La vittima è Maria Franca Colucci di 57 anni, a cui i medici stanno cercando di salvare la vita. Non è neppure chiaro quale sia l’arma usata: si parla anche di un fucile da caccia. Sono dunque molti gli aspetti da chiarire su questa vicenda. Sul caso indaga infatti il commissariato di Ostuni.

