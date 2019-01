Bruno Cantobelli, 78enne scomparso da Lecce/ Nessuna traccia da una settimana: difficoltà nelle ricerche

E’ avvolta nel buio la sparizione di Bruno Cantobelli, il pensionato di 78 anni scomparso misteriosamente da Lecce tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio. Da allora non ci sono stati indizi utili ai fini delle indagini e le ricerche eseguite in città e non solo proseguono senza sosta, ancora prive di risultati apprezzabili. Oggi è stato lanciato un nuovo appello anche alla trasmissione Chi l’ha visto, nella striscia quotidiana. Secondo quanto reso noto dal giornalista del programma, l’anziano vive da solo e ha problemi di salute, in particolare soffrirebbe di difficoltà di orientamento. Non avrebbe portato con sé documenti personali né il cellulare e il giorno seguente alla sparizione, ovvero martedì 22 gennaio, sarebbe stato avvistato in via Lequile, poco distante dalla sua abitazione. Questo ha dato maggiore spinta alle indagini dei carabinieri che hanno così controllato le telecamere posizionate sulla strada e che avrebbero ripreso chiaramente il pensionato mentre si allontanava a passo veloce. Secondo le ultime notizie, Bruno si sarebbe già allontanato in passato ma adesso è probabile che stia vagando ancora in zona sebbene le ricerche finora non hanno restituito alcun esito apprezzabile.

BRUNO CANTOBELLI, 78ENNE SCOMPARSO DA LECCE: È GIALLO

Come spesso accade in casi di scomparsa, il tempo si rivela prezioso ed anche per Bruno Cantobelli, il pensionato scomparso dalla sua abitazione di Lecce ormai da una settimana, rientra in questo discorso. Il maltempo degli ultimi giorni ha certamente contribuito ad innalzare lo stato di ansia in merito alle sorti del 78enne. Intanto, come spiega Leccenews24, si è riunito il Tavolo in Prefettura, per fare il punto della situazione. Non solo carabinieri e polizia ma anche vigili del fuoco, municipale di Lecce, 118 e uomini della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile sono sulle tracce dell’anziano nella speranza di poter dare a questa storia il giusto lieto fine. A rendere ancora più complesse le operazioni di ricerca è anche l’unica foto a disposizione degli inquirenti (nonché quella trasmessa oggi durante la trasmissione Chi l’ha visto) e che immortala Bruno Cantobelli quando era molto più giovane. Per tale ragione è stata diffusa una nuova foto modificata con Photoshop nella quale è stata aggiunta la barba al volto del pensionato per renderlo più vicino al suo attuale stato.

