Capitaneria isola Sea Watch 3: “no navi a mezzo miglio”/ Migranti, stop staffetta Pd: Salvini “porti chiusi”

È ancora il caso Sea Watch 3 a tenere banco tanto nel Governo quanto nella Sicilia che vive ore di tensione per il braccio di ferro tra opposizione e Salvini per far sbarcare la nave carica di 47 migranti al largo di Siracusa: la novità di mattinata è però rappresentata dalla decisione della Capitaneria di Porto di vietare ad ogni imbarcazione di avvicinarsi a meno di mezzo miglio dalla Sea Watch 3. «Lo specchio d’acqua all’interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla Sea Watch 3, è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata», stabilisce l’ordinanza firmata dal comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Luigi D’Aniello. Vietate così tutte le imbarcazioni, le attività di pesca, le balneazione e le varie immersioni subacquee: quello che però resta evidente è che il provvedimento arriva il giorno dopo della visita dei tre parlamentari (Magi, Prestigiacomo e Fratoianni) a bordo della nave con i migranti per manifestare la loro completa opposizione alla linea tenuta ancora salda dal Governo Lega-M5s. Non solo, con questa decisione la Capitaneria di Porto di fatto “isola” la nave Ong per evitare che venga cominciata la “staffetta dei parlamentari Pd” indetta ieri da Martina e Delrio sempre per protestare contro le politiche di Salvini.

SALVINI, “BISOGNA BLOCCARE LE PARTENZE”

«Sono qui per tenere alta l’attenzione e cercare di dare una mano assieme alle tante associazioni che stanno lavorando su questo fronte. La cosa fondamentale è mettere in sicurezza questa persone ed evitare che si giochi sulla loro pelle un altro tempo di questa campagna sbagliata che il governo ormai ha armato da mesi. Chi sta violando la legge è il governo italiano», aveva detto questa mattina da Siracusa proprio l’ex Segretario Pd Martina, in attesa di partecipare con Davide Faraone, Carmelo Miceli, Matteo Orfini, Fausto Raciti, Valeria Sudano e Francesco Verducci la prima staffetta dem. A questo punto solo l’intervento del Governo – che comunque ha lasciato intendere che valuta lo sbarco per poi inviare i migranti in Olanda, il Paese della Ong Sea Watch – o della magistratura potrà sbloccare l’impasse a bordo della nave carica da una settimana di 47 migranti. Salvini stamattina a Rtl 102.5 ha ribadito che «salvare vite umane significa bloccare le partenze. Quelle donne e quei bambini, che per la verità non ci sono sulla Sea Watch, non devono essere messi in mano agli scafisti. Chi arresta gli scafisti vuole salvare queste vite. Ai primi di marzo tornerò in Africa, dove stiamo lavorando a progetti di sviluppo per aiutare a non scappare quelle donne e quei bambini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA