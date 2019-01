Cardito, bimbo ucciso di botte: sorella sotto protezione/ A 7 anni colpito con scopa e pugni: il racconto choc

È ancora sotto choc Vincenzo Tipo, primario del Pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, dove è ricoverata la sorella del bimbo ucciso di botte a Cardito. «Quello che ho visto ieri è la scena più raccapricciante a cui ho mai assistito», ha dichiarato all’Ansa. Il medico per la prima volta parla delle ferite che ha riscontrato sul corpo della piccola di 8 anni: «La bambina aveva il volto tumefatto ma soprattutto sangue sul cuoio capelluto, tutte ferite compatibili con l’ipotesi di percosse». Per fortuna erano ferite superficiali, ma all’inizio i medici hanno temuto il peggio: «Il sangue sulla testa ci ha fatto sospettare lesioni interne e quindi abbiamo sottoposto la bimba a tac e radiografie. In due ore abbiamo svolto tutte le analisi che ci hanno rassicurato sul fatto che si trattasse solo di ferite superficiali, che non avevano leso organi interni». Dopo le analisi la bambina è stata trasferita con una diagnosi di trauma cranico nel reparto di neurochirurgia. Invece, Tony Sessoubti Badre, compagno della madre, è stato arrestato per aver ucciso di botte il bambino di 7 anni e per il tentato omicidio della sorellina.

CARDITO, BIMBO UCCISO DI BOTTE: SORELLA SOTTO PROTEZIONE

Il 24enne, con un passato turbolento e qualche precedente per reati contro il matrimonio, si sarebbe accanito contro il bambino e contro la sorellina colpendoli con i pugni e persino con una scopa, che è stata sequestrata. «Il più grande era disteso sul divano, sembrava che dormisse ma era già in arresto cardiaco – racconta uno dei soccorritori a Il Mattino -. Per 30 minuti abbiamo tentato di rianimarlo. Disperatamente. Doveva essere già morto diverse ore prima della richiesta di aiuto». Vincenzo de Maio, medico del 118, non ha lasciato nulla di intentato nell’appartamento che gli altri operatori sanitari hanno definito da “terzo mondo”, e che era comunque in ordine perfetto quando è scattato l’allarme. «Aveva i segni di percosse soprattutto sul volto e sul cranio», ha spiegato il soccorritore. La sorellina era in uno stato di choc emotivo: il primario del Pronto soccorso ha raccontato che non parlava. Anche questo li ha preoccupati, ma per fortuna si trattava solo di uno stato temporaneo, infatti la bambina ha poi aiutato gli agenti nelle indagini con il suo racconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA