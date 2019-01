GEMMA GALGANI/ A Uomini e donne arriva per lei Marcello ma sorgono i primi problemi: “Colpa dell’amore”

Dopo un nuovo scontro con Rocco Fredella, la puntata del trono Over di Uomini e Donne continua con il confronto tra Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore. Lui si chiama Marcello ma la frequentazione parte subito male e Gemma spiega perché. “Noi abbiamo un punto di frattura per quanto riguarda la considerazione sull’amore. Non posso andare avanti con lui perché ha un concetto totalmente diverso dall’amore da lui. Il suo concetto si avvicina a quello di Tina, lui la vede in un modo e io in modo totalmente diverso”. La differenza starebbe nel fatto che Gemma crede ancora al grande amore, nonostante la sua età, e vive questa ricerca con un grande entusiasmo. Lui però spiega meglio la sua posizione e Gemma sembra ricredersi. Marcello svela di essere molto colpito da Gemma come persona e di apprezzarne il carattere. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GEMMA ANCORA PROTAGONISTA

Gemma Galgani sarà la protagonista della prima puntata di Uomini e donne e del trono over. La dama torinese è al centro del gossip, come sempre negli ultimi due anni, per via dell’addio a Paolo e poi a Rocco. Proprio con quest’ultimo fino alla fine i fan hanno pensato che le cose potessero andare a gonfie vele ma anche questa volta si è trattato di una bolla pronta ad esplodere. Le discussioni, le liti e la paura hanno lasciato il posto al silenzio? Questo i fan lo scopriranno solo oggi pomeriggio quando la puntata prenderà il via proprio iniziando da Gemma Galgani. La dama torinese è pronta ad andare avanti anche se le anticipazioni della puntata lasciano pensare che oggi si tornerà a parlare di Giorgio Manetti, cosa potrebbe succedere a quel punto in studio? Di tutto, ne siamo sicuri.

GEMMA GALGANI TORNA DA GIORGIO MANETTI?

Gemma Galgani ha lasciato i suoi nuovi uomini ormai alle spalle ma chi la segue da anni sa bene che di solito il suo cuore fa “dei giri immensi e poi torna” al punto di partenza. E’ successo per Giorgio Manetti e tutto lascia pensare che potrebbe succedere anche con Rocco se le cose non si mettono male, ma se così non fosse? Tina Cipollari è già pronta a tenere d’occhio la sua acerrima nemica che, intanto, adesso sembra concentrata sul serale di Uomini e donne e su quello che questo potrà rappresentare per lei. Cos’altro vedremo nella puntata di oggi e quando si siederà al centro dello studio di chi o cosa parlerà? Ci saranno nuovi corteggiatori oppure no?



