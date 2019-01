Tirano sassi per gioco: 30enne rimprovera baby gang e viene picchiato/ Arezzo, era a passeggio con la bimba

Torna l’incubo baby gang: dopo i fatti di Milano e di Massa, un altro brutto episodio a San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Come riporta Today, un 30enne è stato accerchiato e selvaggiamente pestato da un gruppo di ragazzini, reo di averli rimproverati. Come ricostruito dai colleghi, l’uomo era a passeggio con la sua bimba quando ha visto un gruppetto di undici ragazzi tra i 15 e i 17 anni lanciare dei sassi per gioco: il trentenne li ha rimproverati, un gesto che ha scatenato la rabbia della gang, che si è scagliato contro di lui con calci e pugni. La vittima ha sporto denuncia contro ignoti e le indagini delle forze dell’ordine hanno fatto chiarezza sull’accaduto, con l’individuazione degli 11 aggressori.

PADRE PICCHIATO DA BABY GANG: 11 DENUNCIATI

Today evidenzia che il trentenne aveva intimato ai giovani di smetterla, preoccupato che qualche pietra potesse colpire la sua bambina nel passeggino. Dopo il diverbio, il gruppetto si è avventato contro il padre, colpito da calci e pugni: ricorso alle cure dei sanitari al pronto soccorso, l’uomo è stato dimesso con otto giorni di prognosi. I carabinieri della compagnia locale hanno identificato i componenti della baby gang, tutti tra i 15 e i 17 anni oltre a un 18enne, anche grazie al contributo di alcuni testimoni: segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, sono accusati dei reati di lesioni aggravate e minaccia aggravata.

