Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Sea Watch 3, tre parlamentari aggirano veto di Salvini (28 gennaio 2019)

Aveva messo a guardia un’imbarcazione della Guardia Costiera, ma i militari sono stati beffati da un piccolo gommone che è riuscito ad affiancare la Sea Watch. Sono saliti così a bordo della nave della ONG tre parlamentari italiani, Magi, Fratoianni e Prestigiacomo, tutti appartenenti alla formazione di +Europa. I tre accompagnati da una decina di altre persone (un dottore, alcuni attivisti, uno psichiatra e una mediatrice culturale) hanno riferito che a bordo permane una “situazione penosa”. I tre una volta ritornati a terra hanno sottolineato come sia dovere del governo italiano autorizzare la discesa dei migranti, da parte sua il ministro dell’Interno Salvini ha rinnovato la linea dura dell’esecutivo.

Ultime notizie, nazionalisti polacchi cercano di oltraggiare Auschwitz

Una vera e propria riunione di un centinaio di militanti di estrema destra, quella che ha cercato di forzare l’ingresso del campo di prigionia di Auschwitz. I militanti guidati da Piotr Rybak protestavano perché non si ricordavano anche gli uomini polacchi di estrema destra uccisi dai comunisti, per questo volevano a loro detta depositare una corona d’alloro. La formazione si è scontrata con la polizia che presidiava l’ingresso dell’ex campo di prigionia, stante che al suo interno si stavano tenendo le commemorazioni legate alla giornata del ricordo, che celebra la liberazione del campo dalla barbaria nazista.

Ultime notizie, un piccino morto in provincia di Napoli

Una situazione tragica quella che si è posta alla vista di una pattuglia della polizia intervenuta per una lite domestica a Cardito, un popoloso centro in provincia di Napoli. Gli agenti all’interno dell’appartamento hanno infatti ritrovato il corpo esanime di un piccino di 7 anni, gravemente ferita la sorellina di 8, illeso invece un altro minore di 4 anni. Dopo aver allertato i sanitari i poliziotti hanno fermato la madre dei bambini, fermato anche il compagno di quest’ultimo, entrambi sono stati trasportati in commissariato. La piccina è stata invece trasportata all’ospedale Santobono, qui è stata ricoverata in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. Dai primi accertamenti sui due bambini, il piccolo morto e la sorellina, ci sarebbero evidenti segni di percosse.

Ultime notizie, la domenica sportiva

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Milan e Napoli, molte emozioni nel proseguo della giornata del massimo campionato di serie A. Nel pomeriggio di ieri gli appassionati hanno assistito ad alcune partite ricche di emozioni, tra queste da segnalare lo splendido pareggio tra Roma e Atalanta. Bello anche il match con cui la Spal ha vinto in casa del Parma e quello in cui la Fiorentina è stata corsara a Verona. Fragorose inoltre le vittorie di Frosinone e Sampdoria, entrambe per 4 a 0. Spicca nella vittoria dei liguri il record stabilito da Quagliarella, con il bomber a segno consecutivamente nelle ultime undici giornate. Nel posticipo del pomeriggio Torino vittorioso sull’Inter per 1 a 0. Ha chiuso la giornata domenicale il big match tra Lazio e Juve, con i bianconeri che hanno allungato sugli inseguitori grazie ad una vittoria in rimonta. Decisivi Cancelo e Cristiano Ronaldo. La giornata si chiude oggi, con il Genoa che sarà ospite dell’Empoli.



