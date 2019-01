Esce dal coma per il compleanno della madre/ “Ho sempre creduto al suo risveglio, c’è un legame simbiotico”

Dal dramma dell’incidente stradale al coma, fino al risveglio nel giorno del compleanno della madre Enza: una storia emozionante e a lieto fine quella di Samuele Solinas, il 17enne di Desio che ha fatto il regalo più bello che il genitore potesse sperare. L’incidente risale al 17 novembre 2018, con il giovane che era a bordo del suo motorino quando a un certo punto è stato falciato da una macchina guidata da un ubriaco. Samuele è entrato in coma e i tempi per il risveglio erano stimati tra i 6 e i 12 mesi. Ma mamma Enza non ha perso le speranze: «Era trascorso appena un mese di coma, non eravamo ancora preparati nonostante io sperassi che riuscisse ad anticipare i tempi», rivela la donna a I Fatti Vostri. Enza prosegue: «Il 19 dicembre era il giorno del mio compleanno e per Natale avevo chiesto il suo risveglio: quella mattina mi sono preparata e ho fatto come se fosse una giornata normale. Sono arrivata in ospedale con i pasticcini mentre l’infermiere Cristian lo stava preparando».

“AUGURI”, LA PRIMA PAROLA DI SAMUELE DOPO IL RISVEGLIO

«Cristian mi ha fatto gli auguri, a un certo punto ho sentito come un’eco la frase “auguri mamma”. Io non ci credevo, ma l’infermiere mi ha detto che era stato Samuele. Ho provato un’emozione fortissima, ho iniziato a correre verso il capezzale di Samuele e gli ho chiesto cosa avesse detto. Lui ha ripetuto “auguri mamma”: è stato un momento indimenticabile, stava riprendendosi la coscienza», il racconto emozionato della donna. Samuele, raggiunto in ospedale da un’inviata de I Fatti Vostri, ha raccontato: «Oggi sto molto meglio, per fortuna il dolore alla gamba è diminuito dopo l’operazione. Non vedo l’ora di tornare a casa per tornare a fare ciò che facevo d’abitudine: lo sport, la palestra e stare con i miei amici. Non ricordo molto dell’incidente, ma mi hanno detto che un uomo in ubriachezza mi è venuto addosso». Samuele Solinas ha poi affermato di percepire la presenza dei parenti: «Sentivo praticamente tutto: parlavano con me, mi confortavano e mi dicevano che sarei guarito».

