LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 29 gennaio 2019: i numeri vincenti! Video

Penultimo appuntamento del mese di gennaio 2019 con il gioco del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in questo martedì 29. Ancora una volta ritorna la rubrica che ormai avete imparato a conoscere de ilsussidiario.net dedicata ai numeri ritardatari. In vetta alla classifica c’è però da segnalare un cambio di leadership: nell’ultima estrazione di sabato, infatti, è uscito il numero 50 sulla ruota di Torino dopo 148 ritardi. Adesso il primato è passato alla ruota di Genova, dove non fa capolino da 134 concorsi consecutivi il numero 80. In seconda posizione troviamo invece il numero 46 sulla ruota di Palermo, assente da 130 turni di fila, mentre completa il podio il numero 11 sulla ruota di Venezia (106). Sabato scorso vi avevamo avvisati della possibilità di un doppio ingresso nel club dei centenari e così è stato: latitanti da 100 estrazioni troviamo infatti il numero 34 sulla ruota di Palermo e il 67 su quella di Napoli. (agg. di Dario D’Angelo)

CRESCE L’ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Primo appuntamento della settimana per il Lotto, il Superenalotto e 10eLotto e penultimo se si considera il mese di gennaio dopo le estrazioni di sabato. La chiusura della classifica mensile è alle porte e sono ancora tanti i giocatori che sperano in una vincita. I numeri fortunati verranno estratti fra poco e non c’è niente di meglio che ingannare l’attesa con la statistica. Nel concorso dello scorso sabato, è stata la ruota di Torino a primeggiare contro le rivali grazie all’estrazione del numero 50, che ha premiato tanti appassionati con oltre 10 milioni di euro. Per la vincita singola più alta si registra invece un pari merito per Mediglia, in provincia di Milano, e Napoli, dove due giocatori hanno centrato un ambo sulla ruota piemontese per il valore di 12.500 euro cadauno. Per quanto riguarda il 10eLotto dobbiamo trasferirci in provincia di Bari per scoprire il vincitore del primo posto in classifica. Si tratta di un appassionato di Colle, che grazie a 9 numeri indovinati su 10 totali ha conquistato un bottino da 20 mila euro. Secondo posto a pari merito infine per Olgiate Molgora, in provincia di Lecce, e Aosta, dove due fortunelli hanno realizzato 10 mila euro a testa.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto ancora di scena per il nuovo appuntamento con il Jackpot e tutte le quote previste dalla lotteria italiana. La sestina vincente metterà in palio 97,5 milioni di euro per l’estrazione di oggi, a cui si uniranno anche i premi previsti per le combinazioni secondarie. Il montepremi è ancora intatto ed anzi aumenta il proprio valore ad ogni assenza, ma gli appassionati non sono disposti a cedere. La determinazione di diventare il nuovo vincitore prima o poi premierà uno dei giocatori in gara. Prima di assistere alla nuova estrazione a premi, rivediamo il risultato della statistica precedente. Ritorna ad alta quota il premio del 5, che sfiora i 73 mila euro grazie a tre giocatori, mentre circa 34 mila euro per cinque appassionati che hanno centrato il 4+. Il premio del 3+ da 2.603 euro è stato assegnato invece a 160 fortunelli, mentre 638 vincitori hanno indovinato il 3 da 26,03 euro. Infine abbiamo il 2 ancora fermo alla media mensile, con un bottino da 5,04 euro distribuito a 412.877 giocatori. In fondo alla classifica troviamo quindi i 5 euro dello 0+, vinto da 28.434 partecipanti, mentre 13.465 giocatori hanno centrato i 10 euro dell’1+. Concludiamo con i 100 euro del 2+, registrato da 2.065 tagliandi fortunati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Nuova estrazione del SuperEnalotto per questa sera, in attesa di scoprire se il Jackpot verrà assegnato ad un fortunato giocatore. Tutti gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quali numeri vincenti verranno estratti per l’appuntamento di oggi e non solo per il montepremi in palio. Anche le quote secondarie assicurano infatti vincite interessanti, dalle più grandi alle più piccole. Per questo capire come spendere il bottino appena centrato rientra fra i primi pensieri di chi preferisce non affidare nulla al caso. La nostra Rubrica nel frattempo si è già messa all’opera per suggerirvi un progetto utile per investire la vostra quota, di qualsiasi entità. Parliamo di Obsbot Tail, la prima camera dotata di intelligenza artificiale che è in grado di determinare il target in totale autonomia. Immagini, zoom, video e visione stream saranno possibili grazie a questo dispositivo ultra compatto di nuova generazione. Obsbot Tail è dotato di un hardware avanzato gestibile grazie ad una app per lo smartphone, che sfrutta algoritmi avanzati. Ogni utente potrà diventare così regista, attore e cameraman allo stesso tempo, affidando tutto a questo gioiellino con sensore di movimento. L’entusiasmo da parte degli investitori è evidente fin dal budget conquistato finora, oltre 179 mila euro a fronte di un goal da circa 44 mila ed a pochi giorni di distanza dal lancio del progetto. L’asta si concluderà infatti solo fra 45 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti di nuovo sotto ai riflettori, per questa giornata ricca di sorprese grazie alla nuova estrazione. Solo le schedine più fortunate premieranno i giocatori più audaci e che magari non si saranno fermati di fronte alla difficoltà di trovare i numeri da giocare. Spesso gli appassionati preferiscono infatti cambiare combinazione preferita o raddoppiare le giocate per aumentare le probabilità di centrare uno dei bottini previsti dalla lotteria. Indivuare subito dei numeri da giocare potrebbe evitare spiacevoli sorprese al termine del concorso: chi sarà escluso dalla gara non potrà ovviamente ricevere alcuna quota. La nostra Rubrica ha già trovato una news per voi, che grazie alla smorfia napoletana abbiamo tradotto in termini di numeri. Parliamo di una delle evoluzioni di alcune assicurazioni sanitarie, che offrono sconti sulle polizze a chi dimostra di mantenersi in forma. Il sistema prevede la conta dei passi, grazie ad app da installare sullo smartphone e sembra proprio che qualcuno abbia già trovato il modo di ingannare il regolamento. Alcuni utenti hanno trovato dei dispositivi che grazie al dondolio del telefonino simula la camminata. I numeri della smorfia: abbiamo l’assicurazione, 77, la polizza, 4, l’inganno, 44, la camminata, 81, ed il premio, 74. Come Numero Oro scegliamo invece la salute, 32.

