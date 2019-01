MILANO, INCENDIO NELLE CANTINE DI UN PALAZZO: 31 EVACUATI/ Ultime notizie, residenti in salvo: ferito vigile

Brusco risveglio questa notte, quando erano da poco passate le due, per i residenti di un palazzo di Milano a causa di un incendio sviluppatosi nelle cantine dello stabile. Una densa nube di fumo è salita fino ai piani superiori facendo scattare l’allarme degli abitanti di un palazzo sito in via Molise 5, che si sono visti costretti a lasciare le proprie case per evidenti ragioni di sicurezza. Immediata è scattata la richiesta d’intervento ai vigili del fuoco che sono giunti sul posto nello spazio di pochi minuti e hanno coordinato le operazioni di evacuazione dello stabile che hanno interessato 31 persone, tra cui 6 bambini. Fortunatamente tutti gli abitanti del palazzo sono stati portati in salvo quando la nube di fumo si era diffusa fin nella tromba delle scale e nessuno di loro ha riportato ferite o conseguenze gravi.

MILANO, INCENDIO NELLE CANTINE DI UN PALAZZO

Meno bene è andata ad uno dei vigili del fuoco intervenuti per sedare le fiamme dell’incendio originatosi nelle cantine di un palazzo di via Molise 5, a Milano, prima che si propagassero a tutto lo stabile. Stando a quanto riferito da Rai News, infatti, durante le operazioni di spegnimento il pompiere avrebbe subito una distorsione muscolare, in ogni caso nulla di grave. Per quanto concerne gli abitanti del palazzo messi in salvo, soltanto alcuni di loro sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Bisognerà adesso cercare di capire quali siano state le cause che abbiano dato origine all’incendio nelle cantine del palazzo. Come riportato da Il Corriere della Sera, il 118 ha attivato la procedura di maxiemergenza mandando sette ambulanze, due automediche e il mezzo di coordinamento.

