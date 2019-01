Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 158/2019)

Il Superenalotto, il Lotto ed il 10eLotto sono di nuovo protagonisti di questa sera, con un concorso che promette premi interessanti per tutti gli appassionati, dopo l’estrazione del Lotto di ieri sera. La Sisal alza il sipario sulle estrazioni del nuovo anno, la seconda del 2019 in ordine di tempo. Come è andata invece la prima battuta di questo nuovo anno? Il mistero viene svelato dalle statistiche, diffuse dall’Agipro News come sempre. Primo posto per il Lotto ed un vincitore di Tufino, nel Napoletano, grazie ad una quaterna sulla ruota cittadina del valore di 133.500 euro. Secondo posto per due quaterne sulla ruota Nazionale, che premiano un giocatore di Chiari, in provincia di Brescia, con 55.200 euro. Infine la ruota di Napoli con una giocata di un appassionato di Casteggio, in provincia di Pavia, per un terno secco del valore di 22.500 euro. 5,6 milioni di euro per il montepremi totale, di cui più di 1,3 milioni registrati dalla ruota napoletana. Il 10eLotto mette al primo posto Tricase, in provincia di Lecce, con 9 numeri centrati su 10 giocati ed un premio da 50 mila euro. Doppio Oro per un 9 indovinato ad Eredita, in provincia di Salerno, con un bottino da 20 mila euro ed infine 10 mila euro con un 8 realizzato a San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il montepremi annuale supera invece i 40 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri anche per oggi, per il secondo concorso del 2019. In palio tanti premi che verranno distribuiti in tutta Italia, grazie a tutti i giocatori della Sisal che vorranno partecipare all’estrazione di questa sera. Per potersi assicurare un posto a sedere si dovrà puntare tutto sulla schedina, da compilare prima della chiusura dei giochi. Un momento cruciale che potrebbe far vacillare anche le menti più fredde, che potranno affidarsi invece alla nostra Rubrica per evitare la disfatta totale. Anche oggi proponiamo una news da leggere con l’aiuto della smorfia napoletana, da cui estrarre poi i numeri corrispondenti. Parliamo oggi dell’impresa di un uomo di 71 anni che ha deciso di attraversare l’Oceano Atlantico con un mezzo particolare: un barile. In realtà si tratta di una capsula priva di motore, realizzata apposta per l’ex militare. Secondo le sue previsioni, il viaggio dovrebbe durare due o tre mesi in tutto. Sarà l’Oceano a trasportare e cullare l’ex paracadutista fino a destinazione, grazie a dei pesi posizionati sulla chiglia. Sopravvivrà invece grazie alla cucina presente all’interno. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’oceano, 90, la barca, 13, il motore, 34, la traversata, 59, e la cucina, 16. Come Numero oro scegliamo invece il viaggio, 10.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto in testa per il 2019 ed un Jackpot che raggiunge gli 84,6 milioni di euro per la prima estrazione dell’anno. Lo scorso appuntamento ci ha confermato la posizione in classifica della sestina vincente: seconda in Europa e nona nella classifica storica del concorso a premi. Lo scorso sabato i vincitori più fortunati sono stati quattro, grazie ad un 5 da oltre 55 mila euro. Le vincite sono state registrate a Villa Bartolomea, in provincia di Verona, L’Aquila, Castelrotto in provincia di Bolzano ed a Margherita di Savoia in provincia di Bitonto. 3.465 euro per il premio del 3+, realizzato da 87 concorrenti, mentre i 471,55 euro del 4 finiscono a 479 giocatori. Si prosegue con i 19.640 appassionati che centrano il 3 da 34,65 euro ed infine i 6,35 euro associati al 2. La vincita corrisponde a 332.621 schedine. Per la tripletta a quota fissa del SuperStar troviamo invece i 100 euro del 2+, donati a 1.629 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ sono stati imbroccati da 10.853 giocatori. Infine 27.791 appassionati per la vincita dello 0+, come sempre del valore di 5 euro. Da segnalare anche quanto avvenuto nell’estrazione del 2018 al nostro amato Jackpot, centrato due volte nel corso dell’anno. Nel primo caso il bottino è stato di 130,2 milioni di euro per un giocatore di Caltanissetta e nel secondo di 51,3 milioni di euro indovinati grazie ad un sistema comprensivo di 45 ruote.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Primo concorso per il SuperEnalotto e prima battuta per il Jackpot, che potrebbe regalarci la sua vincita proprio in quest’occasione così speciale. Lo sperano di certo tutti gli appassionati che anche oggi cercheranno di ottenere il favore della Fortuna per riuscire a portarsi a casa le vincite previste dal gioco della Sisal. Il montepremi in testa nella classifica delle preferenze, anche se le quote minori non sono mai da sottovalutare. Potrebbero assicurarci infatti dei bottini più interessanti del previsto. Prima di scoprire l’esito dell’estrazione, assicuriamoci però di avere tutto sotto controllo: abbiamo già scelto come investire una fetta della nostra vincita? La nostra Rubrica si unisce a KickStarter per darvi una possibile soluzione oppure solo un’alternativa alle idee che avrete già sviluppato. Parliamo di US:E, una camera intelligente che permette di chiudere con sicurezza la porta di casa e collegata al riconoscimento facciale. Il massimo per proteggere i nostri affetti e la nostra casa in generale, dato che lo scanner prevede anche l’inserimento della propria impronta digitale. Certificato ANSI e BHMA, US:E può essere controllata via app, grazie all’installazione sul proprio smartphone. 43 giorni di tempo per l’asta in corso e un goal già raggiunto del valore di oltre 8 mila euro.

VIDEO, I RISULTATI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA