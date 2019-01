Mattia Mingarelli, perché si continua a indagare/ Ultime notizie: fissato un sopralluogo nel bosco

Restano ancora misteriose le circostanze relative alla morte di Mattia Mingarelli, il 30enne rappresentante di commercio trovato la vigilia di Natale senza vita a poche decine di metri dal rifugio Barchi, in Valmalenco. Era scomparso il 7 dicembre, poi dopo giorni di ricerche la scoperta del cadavere. Nonostante l’autopsia ridimensioni l’ipotesi dell’omicidio, si continua a indagare perché sono ancora troppi i punti oscuri su cui la Procura vuole fare luce. A partire dal luogo del ritrovamento del corpo, ma ci sono anche le fratture alla testa, considerate compatibili non solo con una caduta accidentale, ma anche con colpi inferti da un corpo contundente. Venerdì in zona è in programma un sopralluogo del perito della famiglia del giovane, Umberto Genovese, e del patologo del pm, Paolo Tricomi, come riportato da Il Giorno. I due, che saranno accompagnati dai carabinieri di Sondrio, dovranno provare a ricostruire il percorso effettuato da Mingarelli fino al punto in cui è stato trovato morto.

MATTIA MINGARELLI, PERCHÉ SI CONTINUA A INDAGARE

Nei giorni scorsi si è tenuto il funerale di Mattia Mingarelli, il cui corpo è stato cremato prima della funzione. Il piccolo santuario della Madonna di Loreto, ad Albavilla, non è riuscito a contenere le persone che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia del 30enne. Gli obiettivi delle fotocamere, come riportato dal Corriere di Como, sono rimasti lontani nel rispetto di una richiesta fatta dalla famiglia. L’ipotesi più concreta sembrava quella di un incidente, ma altre piste sono rimaste aperte. Per questo durante la funzione religiosa il silenzio è stato spesso rotto dalle urla di dolore e dalla richiesta di “giustizia”. Tra i presenti anche l’ex sindaco di Albavilla, presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi: «Conosco Mattia e la sua famiglia da tanti anni – ha detto Fermi al termine della funzione ai microfoni del quotidiano – Manterrò in me il ricordo di un ragazzo pieno di vita, sempre sorridente, solare. Mancherà proprio quella gioia che era in grado di esprimere e diffondere».

