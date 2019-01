Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: sindaci boicottano il decreto sicurezza (3 gennaio 2019) 

Nei giorni in cui alcuni migranti non riescono a trovare rifugio in Italia arriva la prima forte contestazione al cosiddetto decreto sicurezza. La reazione è stata innescata da Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo. Orlando in mattinata ha affermato che ha dato disposizioni agli uffici comunale di disapplicare la norma, sempre il primo cittadino siciliano ha affermato che la responsabilità civile è penale dell’azione è del tutto ascrivibile alla sua persona. Immediata la replica del ministro dell’Interno Salvini, che ha consigliato a Orlando di preoccuparsi dei problemi della città invece di fare il contestatore. Da sottolineare che comunque una decina di altri sindaci si sono schierati con Orlando, tra di essi i primi cittadini di Firenze, Pescara, Parma, Reggio di Calabria e Napoli.

Ultime notizie, Continua l’odissea dei migranti sulla Sea Watch e sulla Sea Eye

Onde alte più di tre metri, mare in tempesta e temperatura di poco al di sopra dello zero termico. Queste le condizioni in cui gli equipaggi della Sea Watch e della Sea Eye si ritrovano a patire insieme a 49 migranti salvati ormai più di dieci giorni fa. Le due imbarcazioni appartenenti a una Organizzazione non Governativa tedesca continuano a vedersi negare l’approdo in un porto europeo, con le autorità maltesi e italiane che non ne vogliono sapere di autorizzare lo sbarco dei migranti. L’unica concessione fatta alle due navi e quella di Malta di permettere l’ingresso nelle sue acque territoriali questo allo scopo di trovare quello che in gergo nautico si chiama un “ridosso”. In tali condizioni pressanti le richieste dei medici imbarcati sulle navi delle ONG, i sanitari parlano di condizioni ormai al limite della sopportabilità.

Ultime notizie, Bimba di nove anni muore in un incidente sugli sci

E’ rotolata per oltre cinquanta metri finendo la sua corsa su una barriera frangivento e procurandosi un forte trauma toracico risultato poi fatale. Cosi è spirata una piccola turista di 9 anni che stava passando le vacanze natalizie sulle piste di sci dell’Alta val di Susa. La piccina di cui non sono state rese note le generalità è apparsa immediatamente in condizioni gravissime, e a nulla è valso il trasporto in elicottero in ospedale, con i medici che ne hanno solamente potuto constatare il decesso. Immediata l’apertura di un indagine con l’accusa di “omicidio colposo” a carico di ignoti, in tale contesto i carabinieri hanno operato il sequestro dell’abbigliamento e del casco indossati dalla bimba.

Ultime notizie, Meteo arriva l’ondata di freddo artico

Arriva direttamente dal Nord Europa l’ondata di freddo artico che farà diminuire le temperature anche di dieci/dodici gradi. Le peggiori condizioni saranno nel Nord Italia, con previsioni di una temperatura abbondantemente sotto lo zero a Milano, Bologna e Parma. Il cattivo tempo non risparmierà però neppure il Sud Italia, i forti venti di Maestrale interromperanno quasi certamente i collegamenti con le isole minori, alcune di essi come ad esempio Filicudi e Alicudi sono irraggiungibili già dalla giornata odierna. Molti i sindaci che hanno chiesto alla protezione civile di approntare rifugi per i senza tetto.

Ultime notizie, Premier League: si ferma ancora il Chelsea di Sarri

Il Chelsea di Maurizio Sarri si ferma ancora nel turno infrasettimanale di Premier League. I Blues non vanno oltre il risultato di 0-0 contro un Southampton in grandissima difficoltà. Nella ripresa è entrato Cesc Fabregas al passo d’addio e ormai promesso sposo del Monaco. Continua a vincere il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer che si è liberato definitivamente del fantasma di José Mourinho. La squadra di Paul Pogba torna a volare ed è pronta a recuperare terreno in classifica, ieri è arrivato un 2-0 in trasferta contro il Newcastle. Stasera sarà il momento di un match importante come Manchester City-Liverpool che ci dirà molto sulla parte alta della classifica della Premier League.



