Belpietro contro Gino Strada: “Volete aprire le porte a tutti”/ Video Dimartedì, la replica: “Voi siete matti”

Maurizio Belpietro contro Gino Strada: lo scontro si è consumato a “Dimartedì”. Il direttore de La Verità chiede al fondatore di Emergency: «Volete aprire le porte di tutte le case italiane ai migranti, accogliendoli tutti?». Replica subito Strada: «Questo fa molto audience e scatena gli applausi. Il problema dei 5 milioni di poveri in Italia, e non sono neppure solo 5 milioni, per voi è dato dai migranti». Per Strada invece il problema è che ci sono 26 persone che possiedono l’80% delle ricchezze del pianeta, non «quei poveri sfigati». E quindi attacca: «Ma voi siete matti». Belpietro incassa il colpo e ribatte: «Si spendono 5 miliardi ogni anno per assistere i migranti». Il botta e risposta prosegue: «Per gli italiani si sarebbero potuti usare i 95 miliardi spesi per comprare i nuovi F35 o tutti quei miliardi utilizzati per l’Afghanistan». Ma Gino Strada non si è scontrato solo con Maurizio Belpietro: il medico ha avuto un acceso confronto anche con Alessandro Sallusti de Il Giornale.

BELPIETRO CONTRO GINO STRADA A DIMARTEDÌ

«Lei ha detto che Salvini uccide le persone», attacca Sallusti. Ma Strada non ci sta: «Non ribalti quello che ho detto». Il fondatore di Emergency spiega di aver affermato «che questa politica uccide persone, non Salvini. Così come ho detto che la politica di Minniti ha ucciso persone, non certo Minniti». Per Gino Strada non ha senso il ragionamento secondo cui muoiono meno migranti se ne partono meno. «Ma chi è il cretino che pensa di fermare le emigrazioni?». Il medico si è espresso anche sul caso Diciotti: «La cosa che mi lascia agghiacciato è che perfino la vita delle persone è considerata funzionale ai giochini della politica, ci si chiede cosa succede se si vota sì o no alla richiesta di autorizzazione a procedere o se incrinerà le preferenze elettorali. Ma chi cazzo se ne frega? A me interessa che vengano salvate le persone, cosa che non succede». Parlando dell’intervento del ministro dell’Interno a Dimartedì, Strada aggiunge: «Salvini ha detto un sacco di cose assurde e di falsità. Ma a me sinceramente di quello che dice lui proprio non interessa. Questa politica, e non solo quella italiana e non solo da oggi, sta uccidendo persone».





