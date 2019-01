Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 30 gennaio 2019: i numeri vincenti (concorso 205/2019)

Mancano poche ore alla nuova estrazione di “SiVinceTutto”. Il concorso speciale del Superenalotto torna oggi, mercoledì 30 gennaio 2019, e cresce l’attesa per i numeri vincenti. Chi però non ha ancora effettuato la propria giocata, fa ancora in tempo a scegliere la propria combinazione e quindi a effettuare una giocata. E magari potrebbe diventare il nuovo fortunatissimo, dopo quello del 9 gennaio che vinse poco meno di 90mila euro con il “6”. La Fortuna è pronta a regalare nuove gioie, del resto la Dea Bendata ha dimostrato di gradire il giro nel Bel Paese. Ha distribuito tante vincite anche con le altre categorie di gioco, non solo nell’ultimo concorso, ma anche con quelli delle settimane precedenti. La Fortuna continua a girare e potrebbe far tappa oggi proprio dalle vostre parti, quindi fatevi trovare pronti per il nuovo appuntamento. L’ultima estrazione del mese di gennaio potrebbe regalare grandi sorprese…

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

SiVinceTutto SuperEnalotto è il gioco che mette in palio tutto il montepremi in un’unica sera. Le possibilità di vincita sono aumentate da quando si può giocare il doppio dei numeri, ben 12 su 90, per indovinarne solo 6, sempre al costo di 5 euro. Si vince indovinando 6, 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Come sono cambiate le probabilità di vincere a SiVinceTutto? Con questa formula è 924 volte più facile centrare il 6 rispetto a prima. Ma non solo! Con ben 12 numeri in gioco la probabilità di aggiudicarsi almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6. La settimana scorsa l’assalto al “6” è andato a vuoto, ma cinque schedine hanno sfiorato la vincita clamorosa. Per un solo numero della combinazione hanno mancato la grande vincita, ma i fortunati possessori di queste schedine si sono “consolati” con il premio di 1.861,26 euro. Come andrà stasera con SiVinceTutto? Lo scopriremo presto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



