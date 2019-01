Giorgio Montin scomparso, i dubbi della figlia/ “Mi disse che una donna lo aveva fregato” (La Vita in Diretta)

La figlia di Giorgio Montin continua a lanciare appelli dopo la scomparsa di suo padre. Non si hanno più notizie del 63enne da due mesi, ma la figlia Marianna non vuole arrendersi e continua a sperare di ritrovarlo. «Resto convinta che non mi avrebbe lasciata così, senza un biglietto e senza dirmi niente. Non riesco a credere che se ne sia andato di sua spontanea volontà», ha dichiarato a “La Vita in Diretta”. Marianna inoltre nutre dei dubbi su una donna che l’uomo aveva conosciuto in un night club e con cui aveva una sorta di relazione, nonostante al momento risulti estranea ai fatti: «Ha detto una frase che non mi è piaciuta: “Non sono mica un’assassina”. Ma chi ha detto che mio padre è morto?». Anche oggi sono stati messi in luce i problemi economici di Giorgio Montin. «Ne avevamo parlato quando ho scoperto che aveva finito tutti i soldi. Dovevo andare a convivere, ma non ho trovato i soldi che avevamo in comune».

GIORGIO MONTIN SCOMPARSO, I DUBBI DELLA FIGLIA

Marianna Montin non crede all’ipotesi della fuga di suo padre Giorgio. «Lui ci girava intorno, diceva che aveva delle spese, poi mi ha detto che c’era una donna che lo aveva fregato. Tra cene e regali aveva speso molto, anche dove lavorava», ha dichiarato a “La Vita in Diretta” confermando l’idea che la sua scomparsa sia legata ai suoi problemi economici. «Non ho avuto più notizie dopo che hanno preso telefono e computer», ha dichiarato in merito alle indagini. A proposito comunque dei soldi che i due conservavano in banca, la figlia di Giorgio Montin ha spiegato che erano più suoi che del padre, perché legati all’eredità di sua madre e sua nonna. Come racconta la Provincia di Biella, la giovane non esclude il peggio, ma vuole sapere la verità su cosa è successo a suo padre. «Non so se sei con papà, ma ti chiedo di proteggerlo ovunque lui sia. Darei qualunque cosa semplicemente per un tuo abbraccio. O forse dovrei dire un vostro abbraccio ormai», ha scritto su Facebook nei giorni scorsi riferendosi alla madre, morta anni fa.

