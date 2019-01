Luca Fanesi, tifoso Samb ferito a Vicenza/ Video Chi l’ha visto: finì in coma, cosa accadde? Immagini inedite

A distanza di oltre un anno dagli scontri avvenuti nel 2017 dopo la partita di calcio tra Vicenza e Sambenedettese, oggi la trasmissione Chi l’ha visto torna sul caso e lo farà insieme a Luca Fanesi, il tifoso rossoblu che rimase gravemente ferito e che dopo l’aggressione violenta rimase per due settimane in coma. Con lui, in studio, ci saranno anche la moglie e l’avvocato Fabio Anselmi, suo difensore, nonché lo stesso del caso di Stefano Cucchi Federico Aldrovandi. Perchè, quello di Fanesi, potrebbe essere di fatto un presunto caso di malapolizia come quelli finora seguiti dal difensore Anselmi. Il supporter della Sambenedettese, squadra di calcio di Serie C, dal giorno del suo risveglio continua a chiedersi cosa sia realmente accaduto. Per la questura, infatti, l’uomo 44enne avrebbe preso parte a dei tafferugli con alcuni tifosi della squadra rivale, cadendo accidentalmente e battendo violentemente la testa su un cancello. Differente invece la versione di alcuni testimoni che parlarono non di semplice incidente ma di una serie di manganellate inferte da agenti di polizia in assetto antisommossa. Dov’è la verità? La famiglia del tifoso ferito intende fare chiarezza e a tal fine la trasmissione Chi l’ha visto trasmetterà questa sera dei filmati e dei documenti inediti relativi al giorno dell’aggressione.

LUCA FANESI, TIFOSO SAMB FERITO A VICENZA: ORA CHIEDE VERITÀ

Quanto accaduto a Luca Fanesi dopo il match Vicenza-Samb resta un mistero. Una cosa è certa, come emerso dai referti medici, i colpi subiti dall’uomo avrebbero causato una “frattura a decorso longitudinale della mastoide di destra, una frattura peritura lamboidea di destra estesa alla squama dell’occipitale, una frattura della squama del temporale di destra e di una frattura delle ali dello sfenoide di destra e della parete laterale destra del seno sferoidale”. In seguito a quel trauma, oltre ad uno stato di coma di due settimane, Luca perse l’olfatto ed ebbe difficoltà a parlare. Lo scorso dicembre, a distanza di un anno dall’inizio delle indagini, è giunta la notizia della richiesta di archiviazione che ha lasciato Luca e la sua famiglia basiti. “Una richiesta di archiviazione che ci lascia basiti. Si basa su una consulenza medico legale dove non hanno nemmeno ‘sbendato’ la testa di Luca per visionare le lesioni. Il filmato che documenta ciò è imbarazzante”, aveva spiegato il fratello in un post social ripreso dal Resto del Carlino. Secondo la procura le indagini non hanno consentito di ricostruire con esattezza la causa delle lesioni riportate da Luca Fanesi, né di identificare gli operatori della polizia venuti in contatto con lui in quella occasione. “Incredibile, se uno cade può battere la faccia a terra ma non provocarsi lesioni in tutte le parti della testa”, aveva commentato il suo avvocato che non smette di cercare la verità. L’avvocato Anselmo ha chiesto anche accertamenti sui manganelli che potrebbero avere tracce di sangue. L’opposizione all’archiviazione sarà integrata con nuovi elementi prima dell’udienza fissata al 26 aprile.





© RIPRODUZIONE RISERVATA