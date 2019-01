Molestava alunne tra i 5 e i 13 anni: bidello arrestato/ Roma, gli abusi durante le pause tra le lezioni

Ancora un caso di molestie ed abusi in una scuola italiana da parte di un bidello. Questa volta a finire nei guai è stato un collaboratore scolastico 65enne, in servizio presso un istituto comprensivo di Roma, il quale avrebbe abusato alcune giovanissime alunne all’interno della scuola. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa, i presunti casi di molestie si sarebbero consumati durante le pause tra una lezione ed un’altra ed avrebbero visto vittime giovanissime allieve di età compresa tra i 5 ed i 13 anni. Per tale ragione l’uomo è finito ai domiciliari in seguito all’arresto notificato nelle passate ore dai carabinieri del Nucleo investigativo della Capitale. Gli investigatori avrebbero appurato le continue molestie a scapito delle giovanissime alunne della scuola romana dopo l’avvio delle indagini scattate in seguito alle numerose segnalazioni raccolte da parte di persone informate sui fatti.

MOLESTAVA ALUNNE A SCUOLA: ARRESTATO BIDELLO

Secondo quanto emerso dalle indagini, il bidello 65enne di origini italiane avrebbe molestato in più occasioni alcune giovani alunne durante le pause delle lezioni, all’interno della scuola dove lavorava. Le bambine coinvolte, come spiega Il Messaggero nell’edizione online, sarebbero almeno dieci e gli episodi contestati sarebbero stati frequenti. Ora l’uomo si trova ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Come aggiunge LaPresse, l’indagine che coinvolge il bidello è partita dopo la denuncia di alcuni genitori ai quali le figlie avevano raccontato dei comportamenti inadeguati tenuti dall’uomo. Le testimonianze delle stesse giovani vittime sono state tutte sentite dagli inquirenti nel corso di audizione protetta e ritenute ovviamente attendibili. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: solo lo scorso novembre erano stati segnalati due casi simili, a Forlì ed a Napoli. Anche in quest’ultimo caso l’indagine era scattata dopo la segnalazione dei genitori della piccola vittima, abusata nei bagni della scuola dal bidello.

