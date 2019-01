Omicidio Stefania Crotti, la furia di Chiara Alessandri/ Martellate in testa e venti colpi di cesoia sul corpo

Dall’autopsia di Stefania Crotti, la mamma di 42 anni uccisa dall’ex amante del marito Chiara Alessandri, emergono altri particolari agghiaccianti. Aveva il polso destro fratturato e la mano piegata a novanta gradi quando è stata trovata tra i campi a Erbusco. Inoltre, sarebbe stata raggiunta da una ventina di colpi, riferisce Il Giorno, oltre ai 4 inferti con il martello sul cranio. Gli altri sarebbero stati scagliati in altre parti del corpo. In questo caso, la rea confessa dell’omicidio avrebbe usato una cesoia da elettricista. Resta da chiarire il ritrovamento del materiale accanto al cadavere: una fascetta di plastica di quelle che solitamente usate dagli elettricisti per stringere i cavi. Quindi, Stefania Crotti è stata legata e poi abbandonata nel campo? Gli inquirenti non si sbilanciano, del resto non si può escludere che la fascetta possa essere stata raccolta da Alessandra Chiari quando ha caricato il corpo di Stefania sulla sua auto insieme ad un piumone, una coperta e due accappatoi che aveva nel box a Gorlago.

OMICIDIO STEFANIA CROTTI, LA FURIA DI CHIARA ALESSANDRI

Ma ci sono altri particolari da non trascurare. Alessandra Chiari ha sempre negato di aver dato fuoco al corpo di Stefania Crotti. Eppure dagli accertamenti sono emerse tracce di benzina nei tappetini della sua auto. Come ci sono finite? Non bisogna dimenticare neppure la tanica di benzina, con all’interno ancora del liquido, lasciata nell’altra auto dell’ex amante di Stefano Del Bello. Stando a quanto riportato da Il Giorno, manca ancora qualche tassello per chiudere il cerchio. Anche per questo motivo i carabinieri hanno controllato una ventina di distributori da Gorlago a Erbusco, facendosi consegnare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude che la Alessandri possa essersi fermata per fare rifornimento usando la tanica. E questa ipotesi smentisce la dichiarazione dell’indagata che aveva affermato di aver fatto benzina perché rimasta a secco. I carabinieri sono anche impegnati nella ricerca della borsa della vittima. La Alessandri potrebbe essersene liberata, così come ha fatto per il cellulare, durante il ritorno a Gorlago.

