Reddito di Cittadinanza, il furbetto del Caf/ Video “Ecco come ottenere due sussidi invece che uno”

Il reddito di cittadinanza miete la prima vittima. Si tratta di un dipendente del centro di assistenza fiscale della Cgil di Palermo, già ribattezzato il furbetto del Caf. A beccarlo è stata la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti “Non è l’Arena”. Il suddetto lavoratore ha spiegato, ignaro di essere registrato, un paio di trucchetti per aggirare le leggi e portarsi a casa non un solo reddito di cittadinanza, ma ben due, cosa non da poco visto che in totale farebbero 1560 euro al mese, uno stipendio senza dubbio interessante. Il furbetto in questione si chiama Sandro Russo, e a complicare la sua posizione il fatto che, oltre ad essere un dipendente del Caf Cgil di Palermo è anche il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Monreale, insomma, una persona pubblica e conosciuta. Ma vediamo in dettaglio cos’ha “combinato” Russo: al giornalista di La7, che si è presentato come un dirigente del sindacato che chiedeva al suo interlocutore se vi fossero eventuali falle nelle normative, ha spiegato che due persone che convivono potrebbero intascare due redditi di cittadinanza e non uno solo come invece prevede la normativa, semplicemente evitando di sposarsi o registrandosi in due residenze differenti. Il video lo trovate qui sotto

REDDITO DI CITTADINANZA, IL FURBETTO DEL CAF

Inoltre, ha spiegato che secondo lui sarà molto facile continuare a lavorare “in nero”, ricevendo il sussidio e rifiutando le offerte di impiego, visto che a suo modo di vedere i controlli saranno simbolici. Nulla di eclatante secondo molti, il classico segreto di Pulcinella, fatto sta che il video si è in breve tempo diffuso sul web ed ha creato un vero e proprio putiferio, a cominciare dalla reazione stizzita del vice-presidente del consiglio Luigi Di Maio, (presente tra l’altro in studio da Giletti) che ha sostenuto senza mezzi termini che «chi fa il furbo paga», aggiungendo di aver «ricevuto segnalazioni da altri Caf» e annunciando «controlli serrati, è un patto tra cittadino e Stato, chi imbroglia o mette in piedi processi per truffare lo Stato sarà perseguito. Si tratta di un’occasione troppo importante per il Paese perché qualche furbetto la macchi». Russo non ci sta però ad essere descritto come il “mostro”: «Sono stato raggirato e sto valutando una querela – le sue parole riportate da IlSecoloXIX – il giornalista de La7 si è qualificato come un collega della Cgil che voleva parlare del reddito di cittadinanza perché voleva fare degli approfondimenti. Non parlavo quindi con un utente. Anche perché l’addetto alle pratiche Isee del reddito di cittadinanza non sono io. Vi prego, basta strumentalizzare questo episodio. E poi ho solo riportato quello che le persone dicono sul reddito di cittadinanza». Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEL SERVIZIO DI LA7





© RIPRODUZIONE RISERVATA