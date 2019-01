Teramo, lancia acido al rivale ma gli finisce in faccia/ Imprenditore 63enne gravissimo: lite per soldi?

Voleva vendicarsi del rivale lanciandogli dell’acido addosso, ma il liquido gli è finito in faccia ed ora versa in gravi condizioni in ospedale. È successo a Teramo oggi, mercoledì 30 gennaio 2019, poco prima delle 13. Le persone coinvolte sono due imprenditori. Secondo una prima ricostruzione che è al vaglio degli investigatori, i due avevano un appuntamento. Uno dei due si è presentato “armato” con l’agente corrosivo che ha intenzionalmente lanciato contro il rivale. La vittima predestinata è riuscita però a parare il lancio con lo sportello dell’auto. Così ha fatto schizzare l’acido sul volto e gli occhi dell’uomo che voleva ferirlo. Quindi, come riportato da Il Messaggero, l’uomo ustionato è stato accompagnato d’urgenza in ospedale dove ora i medici stanno valutando le sue condizioni. Il 63enne, responsabile e poi vittima della sua stessa aggressione, è noto per aver gestito attività importanti e in vista a Teramo.

TERAMO, LANCIA ACIDO AL RIVALE MA GLI FINISCE IN FACCIA

Il grave episodio è avvenuto alle porte di Teramo nella tarda mattinata di oggi. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Roberta Cicchetti. Non è chiaro il motivo della lite tra i due imprenditori, avvenuta poco fuori città. Secondo quanto riportato da Cityrumors, i motivi molto probabilmente erano economici. I due imprenditori sono stati trasferiti all’ospedale Mazzini di Teramo per le cure del caso. La presunta vittima è stata già dimessa: ha riportato solo una piccola lesione da taglio. L’altro imprenditore, quello che si sarebbe presentato all’appuntamento con l’acido muriatico, è ancora ricoverato perché l’acido gli è finito sul viso. Mentre i medici si occupano delle ferite riportate, gli investigatori stanno indagando sull’aggressione per ricostruirne la dinamica e i motivi.

