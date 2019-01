Barge, omicidio di Anna Piccato: fermato un 40enne/ Ultime notizie, uccisa per questioni di denaro

C’è un fermo per l’omicidio di Anna Piccato, la donna ammazzata a Barge, in provincia di Cuneo (Piemonte), la scorsa settimana. Non è stata rivelata l’identità dell’arrestato, ma si tratterebbe di un 40enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. L’ex operaia, volontaria presso la Croce Rossa locale, era stata trovata morta in un parchetto nei pressi della chiesetta del paese, nella giornata di mercoledì scorso. L’indagine, stando a quanto riportato poco fa dai colleghi de Il Secolo XIX, era stata portata avanti nel massimo riserbo, ma aveva permesso di fermare nelle ore immediatamente successive il delitto, il 40enne sospettato di cui sopra. L’uomo è stato portato in caserma ma non ha confermato l’omicidio: il giudice ne ha comunque convalidato l’arresto, e disposta la custodia cautelare in carcere presso la struttura di Cuneo, dove si trova tutt’ora. Un’indagine “vecchio stampo” quella portata avanti dai carabinieri, visto che nella zona dell’omicidio non vi erano telecamere, e di conseguenza non è stato possibile acquisire eventuali filmati.

BARGE, OMICIDIO DI ANNA PICCATO: FERMATO UN 40ENNE

Gli uomini dell’arma si sono quindi avvalsi di testimonianze, e subito dopo aver individuato il presunto omicida, questi si sarebbe smentito più volte, fornendo dichiarazioni che le forze dell’ordine non hanno ritenuto veritiere, a cominciare dall’alibi. Non è ancora stato trovata l’arma del delitto, un corpo contundente che il killer avrebbe scagliato più volte sul cranio della povera Anna Piccato, trovata in una pozza di sangue. «Stiamo continuando le indagini per ricostruire il più precisamente possibile la dinamica del delitto – le parole del procuratore Dodero – il fatto che si sia stata la convalida del giudice ci conferma la validità degli elementi finora acquisiti. Sono molto soddisfatto dell’attività svolta dai carabinieri, che soprattutto nelle prime ore hanno lavorato senza sosta, così come il collega sostituto procuratore Alberto Braghin». Pare che alla base del folle gesto vi fossero questioni di denaro, e che l’aguzzino conoscesse la sua vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA