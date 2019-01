Bimbo di 7 anni ucciso a Cardito/ Patrigno “Voglio restare in isolamento e scontare la pena, sono disperato”

E’ stato Tony Sessoubti Badre ad uccidere il piccolo Giuseppe, il bimbo di Cardito morto domenica scorsa. Il suo aguzzino, 24enne compagno della madre, lo ha ammazzato a mani nude e utilizzando anche il bastone della scopa per fargli più male, come confessato dallo stesso Badre. Una furia inaudita eseguita tra l’altro sotto gli effetti di stupefacenti, visto che, fra le numerose dichiarazioni fornite al Gip, l’assassino ha detto di essersi drogato prima del massacro. E quella delle botte ai figli e della droga, erano situazioni tutt’altro che sconosciute in paese, come ha affermato un testimone che ha voluto rimanere anonimo, alla trasmissione di Rai Uno, Storie Italiane: «Tony era un ragazzo scherzoso, vivace, sorridente ed educato, ma quando era con la sua famiglia si trasformava. Si drogava, si fumava spinelli e assumeva cocaina, aveva questo problema: la droga e il fatto che era violento». Stando al racconto del testimone, Badre avrebbe picchiato più volte anche la sua compagna in precedenza, «Ma lei non l’ha mai denunciato», ha aggiunto, rivelando poi un dettaglio risalente alle ore immediatamente precedenti l’omicidio «Sabato sera stavano litigando come dei pazzi, li sentivo urlare, poi domenica mattina, verso le 9:20, l’ho visto uscire mentre si fumava uno spinello».

BIMBO UCCISO A CARDITO: IL PATRIGNO DISPERATO

Controversia anche la posizione della madre, che secondo molti avrebbe potuto e dovuto fare di più durante il pestaggio: «Non ha fatto nulla la mamma, se vedessi picchiare mio figlio farei qualsiasi cosa, chiamerei aiuto: perché non l’ha fatto?». Simile il parere di un altro testimone, un altro residente di Cardito che conosceva l’andazzo dell’omicida: «Picchiava i bambini e la moglie in strada: io li ho visti una sola volta, ma altre persone li hanno visti in altre occasioni. La sera prima dell’omicidio aveva picchiato i bambini in piazzata, gli davi calci e schiaffi, e anche la mamma ha rischiato di prenderle». Dalle numerose testimonianze emerge un quadro di violenza e di degrado, nonché di una madre succube e incapace di reagire alle malvagità del proprio fidanzato. Un giornalista presente in studio a Storie Italiane ha parlato con Tony nelle scorse ore, presso il carcere di Poggioreale: «Ha chiesto lui che venisse messo in isolamento anche se la direttrice del carcere ha detto che non corresse alcun pericolo. Ma Tony non vuole essere ucciso e vuole scontare la pena, è disperato per questa vicenda ma non mi ha fatto alcuna pietà. Si vede che è provato, non dorme da giorni ed è in astinenza da droga».

