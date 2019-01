Gaetana “Tania” Greco, 27enne scomparsa da Catania/ La madre “Aspetto da 17 anni, lotto per sapere la verità”

Sono trascorsi oltre 17 anni dalla scomparsa di Gaetana Greco, conosciuta da tutti come Tania, giovane 27enne di Catania, eppure la madre ricorda l’ultimo giorno come se fosse ieri. Alla trasmissione Chi l’ha visto, ieri la donna ha raccontato: “Io ancora mi ricordo quel giorno, 2 gennaio (del 2002, ndr), mercoledì alle 10.55. Mi dà un bacino e mi dice ‘ciao mami, ci rivediamo stasera’. E’ uscita ed io ancora la sto aspettando”. La sua sparizione ha dell’incredibile in quanto la giovane Tania non aveva alcun motivo per allontanarsi né aveva dei contrasti con la famiglia o con gli amici. Nel corso degli anni, non sarebbe emersa alcuna pista da seguire eppure la ragazza sembra essere sparita nel nulla. “Io vivo solo perchè non potrei morire senza avere notizie di mia figlia”, dice Concetta Caserta ai microfoni della trasmissione di Raitre. “Lotto, vivo per questo scopo, sapere cosa è successo a Tania”. Il giorno della sua scomparsa, Tania si trovava a pochi metri da casa, in una piazza affollata, eppure nessuno sembra averla vista. Potrebbe aver raggiunto il mare ma anche le ricerche compiute lì non hanno portato a nessun risultato. Tutti i familiari l’hanno cercata invano prima della denuncia che ha portato all’avvio delle ricerche ufficiali in mare da parte della Guardia Costiera. Della ragazza però, nessuna traccia. E’ probabile che Tania possa aver lasciato Catania a bordo di un autobus ma i motivi sarebbero ignoti. “Qualunque problema lo riversava sul cibo”, racconta la sorella Sabrina, che però dice di non sapere cosa possa essere successo nei giorni precedenti alla sparizione. “La sera prima della scomparsa, eravamo in camera, l’ho vista triste con le lacrime agli occhi”, ricorda la sorella.

GAETANA “TANIA” GRECO, 27ENNE SCOMPARSA DA CATANIA 17 ANNI FA

Quella sera Tania Greco raccontò di sentirsi triste ed in colpa per aver mangiato troppo a Capodanno. A 18 anni Tania finì nel tunnel dell’anoressia e poi della bulimia, dopo un commento fuori luogo di un ragazzo sul suo fisico. Da allora la giovane iniziò a fare digiuni assurdi fino a pensare 40 chili. Poi iniziò l’incubo della bulimia dal quale ne uscì solo dopo essere stata sotto cura. Nonostante questo aveva ancora episodi spiacevoli legati al cibo. La sua non era stata un’infanzia facile a causa di un padre-padrone dal quale la madre solo dopo anni era riuscita a liberarsene. Arrivò così la separazione e Tania da allora non aveva più rivisto il padre. Negli ultimi anni aveva conosciuto un ragazzo con il quale stavano pensando anche al matrimonio ed era felice. Rosario, il fidanzato, fu l’ultima persona a parlare con Tania al telefono. Lui quella mattina era a Siracusa mentre lei aveva promesso di passare dalla suocera, l’ultima ad averla vista. La signora Matilde ai microfoni di Chi l’ha visto ha raccontato quell’ultimo incontro: “E’ venuta verso le 13.30, mi ha ridato il libretto postale dicendomi che sarebbe tornata in posta il giorno seguente perchè c’era troppa gente”. Non si sarebbe dovuta fermare a pranzo, come aveva detto alla madre. Alle 13.39 riceve la telefonata di Rosario ed il telefono della giovane fu localizzato in piazza, a pochi metri da casa. Oggi racconta: “Ci siamo sentiti al telefono e mi disse che andava a fare una passeggiata e che si sentiva depressa. Mi fece preoccupare e le dissi di tornare a casa. Il telefono si sentiva male. Io non avevo il numero della madre per avvertirla. Riprovando a chiamare Tania il telefono suonava ma non rispondeva. Le volevo bene…”. Appena tornato a Catania sarebbe andato dalla madre a chiedere della ragazza e da quel momento prese il via il giallo di Tania ad oggi ancora irrisolto. Oggi la famiglia ha chiesto la dichiarazione di morte presunta nella speranza che le indagini possano essere riaperte.

