Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 14/2019)

Giovedì di estrazioni per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, di nuovo al centro del palcoscenico della Sisal per rivelare i nuovi numeri vincenti, dopo le estrazioni di giovedì. I premi ed i numeri estratti verranno resi noti solo fra qualche ora, ma gli appassionati sono già pronti per assistere al concorso. Prima di immergerci nel febbricitante mondo dei vincitori, rivediamo la statistica dello scorso martedì. Il bottino maggiore viene assegnato dal 10eLotto ad un giocatore di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, che conquista 100 mila euro con un 8 abbinato al Doppio Oro. Secondo posto per Napoli, dove è stato realizzato un premio da 15 mila euro con un 7 e opzione Doppio Oro. Infine un altro 7 con oro a Lodi, al terzo posto con la vincita da 12.500 euro. Il montepremi generale oltrapassa invece la soglia di 388 milioni di euro, di cui 29,4 milioni legati all’ultimo appuntamento. Il Lotto regala il primo posto sul podio ad un fortunello di Montebello della Battaglia, della provincia di Pavia, con 46.250 euro grazie ad un terno su Palermo. Stessa combinazione e ruota anche per il secondo posto sul podio, centrato da un giocatore di Pieve di Cento, in provincia di Bologna, che vince 14.250 euro. Infine 14 mila euro a Napoli e nella sua provincia, a Giugliano, dove due giocate assegnano ai vincitori un bottino indovinato grazie a due terni sulla ruota del capologuo campano. Il montepremi annuale ammonta invece a più di 103 milioni di euro, mentre l’ultimo concorso registra vincite per un valore di 6,5 milioni di euro.

Un Jackpot sempre più ricco per il SuperEnalotto di oggi: il montepremi ammonta a 98,5 milioni di euro e nessun giocatore per ora è riuscito a centrare la sestina vincente. In crescita fin dagli ultimi mesi dell’anno scorso, il bottino più generoso del gioco della Sisal verrà messo in palio anche nell’estrazione di questa sera. Così come tutte le quote secondarie, che lo scorso martedì ci hanno regalato una piccola sorpresa. Grazie alla statistica, scopriamo infatti che il 5+ è ritornato a guidare le vincite del gioco. Oltre 638 mila euro per un unico vincitore, che supera in lunghezza tutti gli altri appassionati. Slitta quindi al secondo posto il 5 da oltre 25 mila euro, vinto da sette giocatori, mentre crolla fino a più di 16 mila euro il bottino del 4+, centrato da due vincitori. Abbiamo poi 104 giocatori fortunati per il 3+ da 1.642 euro e 1.116 giocate vincenti per il 4 del valore di 161,84 euro. In fondo alla classifica variabile troviamo infine il 3 da 16,42 euro, destinato a 33.273 appassionati, ed i cinque euro abbinati al 2, realizzato da 434.155 giocatori. Questi ultimi si affiancano quindi ai vincitori dello 0+, ovvero 18.274, che conquistano il premio dello stesso valore. Al gradino superiore troviamo invece l’1+ con i suoi 10 euro e 9.548 vincitori, preceduto dal 2+ che premia 1.643 giocatori con 100 euro a testa.

Il SuperEnalotto è ormai alle porte ed il Jackpot lo affiancherà ancora una volta per l’estrazione prevista per questa sera. Il montepremi sembra sempre più vicino, almeno a giudicare dal ritorno del 5+ fra le vincite maggiori. Non si tratta della vittoria finale, ma il premio è stato così generoso che l’appuntamento dello scorso martedì ha alimentato ancora di più le speranze di tutti gli appassionati. Si ritorna quindi in pista, pronti a sfrecciare verso il traguardo finale, e non senza prima aver pensato a quale progetto realizzare con la vincita. La nostra Rubrica ha già trovato per voi un’iniziativa di KickStarter che piacerà di certo ama l’igiene e l’aria pulita. Aura Air è infatti un dispositivo rivoluzionario che permette di pulire gli ambienti in modo intelligente e completo, grazie a filtri potenti che captano monossido di carbonio e fumo. Merito dell’azione combinata del purificatore d’aria e dei sensori volatili di Aura Air, utili per individuare batteri, funghi, emissioni di CO2, polveri sottili, formaldeide ed altre particelle che causano il cattivo odore. Il goal da realizzare in 57 giorni è di poco più di 13 mila euro e la bella notizia è che per ora i versamenti superano la soglia prevista di quasi il doppio del valore.

L’estrazione del Lotto di questa sera regalerà tanti premi a tutti i fortunati giocatori che riusciranno a centrare le combinazioni previste. Ruote e numeri vincenti sono alla base della vittoria finale, che vivrà anche una gara fra tutte le regioni. La classifica infatti ci svelerà in seguito quale città sarà riuscita a raggiungere la vetta della Top 3. In attesa, meglio assicurarsi di giocare la schedina, anche se non si hanno molte idee sui numeri da scegliere. La nostra Rubrica ritorna anche oggi proprio per questo: vi suggeriremo una possibile combinazione grazie ad una news che abbiamo analizzato con l’aiuto della smorfia napoletana. Parliamo di una situazione particolare vissuta da un cittadino della Scozia, che si è visto bannare dagli USA a vita per via di una dichiarazione. Sembra infatti che al momento di compilare il modulo online per le sue vacanze americane, abbia segnalato di essere un terrorista. Si tratta in realtà di un errore, visto che l’anziano non si è accorto di aver selezionato la casella sbagliata. Purtroppo le sue richieste di rettifica alle autorità sono cadute a vuoto e così ha perso non solo la possibilità di andare in America per le vacanze invernali, ma anche di poter visitare il Paese nei prossimi anni. Cosa dice la smorfia: abbiamo il viaggio, 10, il modulo, 73, l’America, 89, l’errore, 63, e l’anziano, 6. Come Numero Oro scegliamo invece il terrorista, 61.

