Pamela Mastropietro, nuove rivelazioni/ Una testimone “Oseghale voleva violentarla e l’ha poi uccisa”

Emergono nuovi importanti dettagli in merito alla morte di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa un anno fa a Macerata in circostanze non ancora chiarite. Fra i maggiori indiziati, al momento in carcere, vi sarebbe Oseghale, nigeriano accusato di aver drogato, violentato e quindi ucciso la povera Pamela. Ed è proprio sulla figura dell’uomo di colore che si concentra la trasmissione Storie Italiane di Rai Uno, grazie alla testimonianza inedita della moglie di un collaboratore di giustizia, che si trova al momento in carcere, e che dietro le sbarre avrebbe fatto “amicizia” con Oseghale, ottenendo in cambio informazioni molto importanti sull’omicidio di cui sopra. Stando al racconto della donna, il nigeriano voleva che suo marito testimoniasse in favore dello stesso africano, ricevendo in cambio 100mila euro; avrebbe dovuto dire che Pamela sarebbe morta per overdose e non uccisa.

PAMELA MASTROPIETRO, NUOVE RIVELAZIONI

Oseghale avrebbe poi confidato come sarebbero andate realmente le cose: «Desmond voleva un rapporto sessuale con Oseghale e Pamela – svela la donna a seguito del racconto del marito – ma la ragazza, nonostante fosse drogata, rifiutò. A quel punto Desmond lasciò Oseghale e Pamela, e la ragazza si addormentò. Dopo di che Oseghale risvegliò Pamela e tentò di abusarne di lei, ma la giovane si oppose e lo graffiò: Oseghale, preso dalla follia, accoltellò la giovane. Oseghale uscì quindi di casa, sicuro di aver ucciso Pamela, ma quando rientrò nell’appartamento si accorse che la ragazza era ancora viva: decise così di finirla e poi la tagliò a pezzi per metterla nelle due valigie». Stando al racconto di Oseghale, lo stesso sarebbe un membro importante della mafia nigeriana del gruppo “Black Cats”, che avrebbe un ruolo primario nel gestire la prostituzione e i traffici di droga. «Da quando ha collaborato ho paura – conclude la donna – ho detto a mio marito di non collaborare più». All’uomo è stata tolta la scorta recentemente.

