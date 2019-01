Pestata a sangue in biblioteca: “colpa” del cane/ Milano, “aveva annusato il suo zaino”: spunta altra versione

Anna Maria, una donna sessantenne di Milano, è stata pestata a sangue lo scorso giovedì mentre si trovava presso la biblioteca comunale di Buccinasco. Il motivo? Tutta “colpa” del cane, almeno secondo il suo aggressore. Proprio il suo amato amico a quattro zampe, avrebbe dato fastidio al suo vicino di posto, semplicemente per aver annusato lo zaino del ragazzo. Almeno questa è la spiegazione raccontata dalla donna in uno sfogo su Facebook ripreso da MilanoToday ed oggi narrato dalla diretta interessata a Pomeriggio 5. La vittima, dopo aver pubblicato la sua foto con il naso fasciato, ha spiegato di essere “stata aggredita perché il mio cane ha annusato lo zaino chiuso del ragazzo vicino alla mia postazione internet di consultazione”. Per questo sarebbe stata brutalmente picchiata ed il suo aggressore gli avrebbe provocato una “frattura del naso e intervento chirurgico”. Al termine di una discussione accesissima tra la donna ed il ragazzo, a causa del dalmata della prima, sarebbe arrivato il colpo in pieno viso.

PESTATA A SANGUE IN BIBLIOTECA PER IL CANE: LA VERSIONE DEI TESTIMONI

Ciò che però avrebbe fatto più male ad Anna Maria, non sarebbe il pugno al volto da parte del ragazzo infastidito dal suo cane bensì l’indifferenza di chi era attorno a lei. “Lui è rimasto in biblioteca senza che nessuno gli dicesse nulla”, ha commentato ancora la donna. Alcuni testimoni interpellati da MilanoToday, tuttavia, avrebbero raccontato una versione differente. A loro detta, l’aggressore avrebbe prima chiesto gentilmente di legare il cane e poi sarebbe stato preso a male parole dopo la sua richiesta. A quel punto è arrivata la violenta reazione del ragazzo. Il sindaco di Buccinasco, al Giornale dei Navigli ha spiegato che i primi ad intervenire sarebbero stati gli addetti della biblioteca, che hanno poi allertato gli agenti della polizia locale. Gli stessi hanno poi identificato il trentenne presunto aggressore e invitato la donna, più volte, a presentare la denuncia e ad andare in ospedale. La vittima si sarebbe recata in un secondo momento in ospedale mentre gli agenti attendono ancora la sua querela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA