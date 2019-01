Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: tensioni in sottofondo nel Governo tra M5S e Lega (31 gennaio 2019) 

Il premier Giuseppe Conte cerca di smorzare l’effetto del bollettino che l’Istituto di Statistica renderà noto, bollettino che evidenzierà sicuramente l’ennesima frenata dell’economia italiana. Il premier oggi parlando con gli imprenditori di Assolombarda ha ventilato l’ipotesi che domani il report possa parlare apertamente di recessione, fatto questo che metterebbe in dubbio la valenza della manovra economica. I dati si riferiscono alla fine del 2018, ma un eventuale segno negativo potrebbe portare il pericolo di una manovra correttiva. Conte non nega che la manovra economica porterà delle difficoltà anche per il primo semestre di quest’anno, dispensa però ottimismo credendo in una ripartenza dell’economia, che però i numeri smentiscono in maniera assoluta.

Ultime notizie, il movimento Cinque Stelle in ordine sparso

Potrebbe minare la tenuta del governo giallo verde la richiesta di autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri di Catania, nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini. Oggi si registrano delle dichiarazioni contraddittorie degli esponenti del movimento cinque stelle, il capo gruppo in giunta Giarrusso ha infatti fatto sapere che è sua intenzione “leggere le carte” prima di votare, non escludendo un voto contrario all’autorizzazione, di diverso parere il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, che invece ha intenzione di votare a favore. Da registrare anche le affermazioni della senatrice Nugnes che in caso di negazione all’autorizzazione a procedere, è intenzionata a lasciare il movimento. Di fatto la mossa di Salvini nel cercare il salvataggio in extremis ha spiazzato tutti, anche perché in caso di voto a favore dei Grillini l’intenzione della Lega è di ridiscutere l’intero contratto di governo.

Ultime notizie, Caos Brexit

Ieri la prima sospirata vittoria di Theresa May in parlamento, vittoria che la autorizzava a rinegoziare l’accordo con l’Unione Europea, oggi però la doccia gelata da parte di Bruxelles, con l’affermazione fatta direttamente dal presidente della commissione che l’accordo non si tocca. L’uscita dall’unione dell’Inghilterra si sta trasformando giorno dopo giorno in un vero psicodramma, con l’unica certezza che la data del Marzo si avvicina inesorabilmente. Il primo ministro inglese ha fatto sapere di star programmando una nuova visita in commissione, la sua idea è quella di avere condizioni più accettabili, un idea avversata dalle istituzioni europee. Intanto i mercati finanziari reagiscono negativamente, segno questo che il “no deal”, l’uscita senza accordo si avvicina sempre di più.

Ultime notizie, Maxi sequestro di cocaina a Livorno

Uno dei sequestri più grossi mai effettuati in Italia, quello che questa mattina è avvenuto nel porto di Livorno. Qui i finanzieri del Gruppo investigazioni hanno sequestrato oltre 650 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta in un container che trasportava caffè, chiara l’intenzione dei trafficanti di evitare i controlli delle unità cinofile. Nella conferenza stampa susseguente al sequestro il comandante della Guardia di Finanza di Livorno ha sottolineato come per l’individuazione della sostanza stupefacente sia stato determinante l’analisi dei container sospetti, container che in maniera regolare transitano all’interno del porto della città Toscana. Immediate le congratulazione di Salvini che ha elogiato il lavoro delle fiamme gialle.

Ultime notizie Coppa Italia, crollano Roma e Juventus

Risultati clamorosi nei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì. La Roma crolla a Firenze in maniera fragorosa, 7-1 per i viola il risultato finale. La Fiorentina va a segno tre volte con Federico Chiesa, due con Giovanni Simeone e una con Benassi e Muriel, per la Roma solo il momentaneo 2-1 di Kolarov e la panchina di Di Francesco ora è caldissima. Per quanto riguarda la Juventus, dopo aver scricchiolato ma vinto in campionato contro la Lazio, i bianconeri crollano a Bergamo: un gol di Castagne e una doppietta di Duvan Zapata regalano la vittoria e la semifinale all’Atalanta, 3-0 che è la prima sconfitta stagione per la Juventus per una squadra italiana. Stasera Inter-Lazio alle ore 21 per stabilire la quarta semifinalista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA