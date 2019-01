Zingaretti, “a Roma serve una discarica”/ Scontro sui rifiuti, sindaco Raggi “per nulla, puntiamo sul riciclo”

È completo scontro istituzionale a Roma tra il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco della Capitale Virginia Raggi: il tema è sempre quello, il caos rifiuti che sottende la città di Roma ormai da diversi mesi, ben prima del disastroso incendio al TMB Salario dello scorso dicembre dove venivano smaltiti il 30% dei rifiuti del fabbisogno romano. Lo svolgimento dei fatti è semplice: da anni la sindaca richiede l’intervento di Regione Lazio e Stato per risolvere l’annoso problema di smaltimento dei rifiuti, dopo aver scommesso tutto (per ora senza risultati positivi) su una maggiorazione della raccolta differenziata e il riciclo. Oggi arriva finalmente quella proposta di legge – lo “strumento legislativo” – partorito dalla Giunta Regionale che per diventare legge dovrà passare prima dalle commissioni e poi ovviamente dall’approvazione del Campidoglio: e Zingaretti annuncia «a Roma serve una discarica, più un tmb di ultima generazione a Colleferro» dove con 500mila tonnellate annue si possa conferire l’indifferenziato oggi lavorato dai quattro impianti, anzi tre visto che quello al Salario è stato distrutto. Ma la sindaca Raggi si oppone e in una sostanziale bagarre in Consiglio Comunale riesce a far approvare un ordine del giorno che impegna a non realizzare discariche all’interno della Provincia (Città Metropolitana) di Roma.

LA SECCA REPLICA DEL SINDACO DI ROMA

«Secondo noi Roma ha bisogno di una discarica di servizio – ha detto il governatore del Lazio all’Ansa – Siamo pronti a ricrederci se non fosse così, anche se io non lo credo. Bisogna, con grande responsabilità, individuare un sito»: ma la secca replica del sindaco è diretta a Zingaretti, «Puntiamo sul riciclo e sull’economia circolare, non si devono realizzare discariche nel territorio della Provincia» spiega Virginia Raggi. Il caos è servito, come visto solo qualche giorno fa in Consiglio Comunale con la rivolta dei sindaci della Città Metropolitana che non vogliono “pagare” i rifiuti in eccedenza della Capitale nelle proprie aree. La vicenda si fa complicata per le conseguenze e i prossimi step da seguire: «La Regione ha presentato le linee per il piano rifiuti dove prevede una nuova Malagrotta a Roma. Noi non la faremo realizzare né a Roma né in Provincia, non si farà mai», ha attaccato oggi il Consigliere M5s Pietro Calabrese, ricevendo dei «vattene buffone» dai colleghi del Pd. Nell’attesa di capire come dirimere lo scontro istituzionale – ovviamente anche politico vista la candidatura di Zingaretti alle Primarie Pd e la probabile sfida diretta al M5s nelle prossime Europee – l’Ama (azienda dei rifiuti di Roma) ha annunciato che fino al 2022 saranno realizzati 13 impianti: 3 per il trattamento degli scarti organici, 3 per il plastica e metalli, 2 fabbriche dei materiali “in sostituzione dei Tmb”, 4 per materiali specifici e 1 per la vetrificazione degli scarti di trattamenti, riporta il Fatto Quotidiano. Ma in nessun caso sono presenti cifre, costi e soprattutto luoghi dove andranno costruiti. Si resta ancora in alto mare.. di rifiuti.

