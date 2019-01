Eurojackpot/ Estrazione oggi n 01/2019: i numeri vincenti! (4 gennaio 2019)

Riparte da 10 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot. Archiviato il 2018, che ha regalato vincite importanti all’Italia, si riparte con una nuova estrazione oggi, 4 gennaio 2018. Impossibile mancare all’appuntamento del venerdì con la fortuna, ma se ancora non avete fatto la vostra giocata, potete farlo ora del resto c’è anche l’opzione online per giocare la propria schedina. La voglia di aprire l’anno con una vincita straordinaria è tanta, del resto il vecchio anno si è chiuso con due “botti” clamorosi. Ci sono stati infatti ben due “5+2”, ognuno dei quali ha fruttato ben 9,6 milioni di euro. Una somma incredibile in grado di cambiare più di una vita per quanto è importante. Ma lo stesso si può dire per chi ha realizzato il “5+1”: le schedine vincenti sono tre, ciascuna ha regalato 590mila euro. E che dire di chi ha centrato invece il “5+0”: sono quattro le schedine fortunate in questo caso, ognuna da 156mila euro.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

La dea bendata si è confermata generosa con i giocatori di Eurojackpot, ma non particolarmente con l’Italia. La vincita più importante realizzata nell’ultima estrazione dell’anno nel nostro Paese è quella di circa 4mila euro, realizzata con il “4+2”. C’è voglia di ripartire e di ottenere risultati più importanti, l’occasione arriva con il concorso di oggi, venerdì 4 gennaio. Comincia un nuovo anno e arrivano nuove occasioni per renderlo straordinario. Sono comunque 12 le categorie di vincita per quanto riguarda Eurojackpot, quindi si possono ottenere altri premi, seppur non ricchi come quelli di cui vi abbiamo parlato. Dopo le due straordinarie vincite ottenute con il concorso del 28 dicembre, oggi riparte la caccia al 5+2 che vale ben 10 milioni di euro. Eurojackpot infatti è sempre milionario. Anche quando viene vinto, il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

