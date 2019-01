Renon, slitta contro albero: bimba morta in Alto Adige/ Ultime notizie, la mamma è ferita gravissima

Periodo nerissimo per le “settimane bianche” in montagna: dopo la tragedia della bambina morta mentre sciava sul Sestriere, giunge in questo momento notizia di un’altra bimba morta sulle piste da sci questa volta a Renon (Bolzano) dopo un violentissimo scontro della sua slitta contro un albero. Secondo quanto riportato dai primi soccorsi giunti sul posto, assieme alla piccola c’era anche la mamma che sarebbe in questo momento ricoverata in condizioni gravissime per le ferite dovute al violentissimo impatto. La dinamica purtroppo è assai semplice, almeno da queste prime informazioni ricevute: la bambina stava slittando insieme alla madre quando hanno perso il controllo della slitta e a forte velocità sono finite contro un albero. Morta sul colpo la piccola di 8 anni, ferita gravissima la madre con un politrauma: immediati i soccorsi verso gli ospedali di Bolzano tramite l’intervento dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

NUOVA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Intervenuti sulla pista da sci oltre al soccorso alpino anche i carabinieri e un prete per la benedizione al piccolo corpo della bimba defunta in un incidente tanto banale quanto tragico. È avvenuto tutto appena dopo le ore 13, con le prime informazioni circolate solo pochi minuti fa dalle segnalazioni social e dai quotidiani locali dell’Alto Adige. La tragedia è alquanto più “rumorosa” per via di quello che purtroppo abbiamo ancora tutti negli occhi dopo la disperata storia di Camilla Compagnucci, morta sulle piste da sci due giorni fa durante le vacanze al Sestriere: in quel caso fu una barriera frangivento a causare l’impatto fatale con la bimba finita fuoripista, mentre nel caso di Renon pare che le cause siano da imputare proprio alla presenza di un albero sulla “via di fuga” della slitta divenuta fuori controllo.

