Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: il Premier Conte apre a un incontro con ANCI (4 gennaio 2019) 

L’incertezza economica dovuta a un rallentamento dell’economia e la stima dei ricavi in calo pubblicata dalla Apple ha di fatto “affossato” tutte le borse mondiali. Pesanti le perdite delle piazze tedesche e francesi con i due indici principali che hanno chiuso con un calo di oltre un punto e mezzo, in tale contesto meglio è andata a Milano e Londra che hanno limitato la diminuzione del listino a poco più di mezzo punto percentuale. Da sottolineare comunque a Piazza Affari la debacle di Carige, con il titolo dell’istituto di credito in calo di oltre dieci 10 punti. In questo momento in rosso anche il listino di Wall Street, nella maggiore borsa USA pesa più di tutte il taglio dei ricavi di Apple, con l’azienda di Cupertino ha segnalato la possibilità di una diminuzione dei ricavi di oltre 7 miliardi di dollari.

Ultime notizie, Conte apre ai Sindaci sul decreto sicurezza

Dopo le affermazioni di molti sindaci che si dicono pronti a non mettere in pratica le norme contenute nel cosiddetto decreto sicurezza, arriva una timida apertura direttamente dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il premier ha infatti comunicato in una nota di essere disponibile a un incontro con l’associazione nazionale dei Sindaci per “attenzionare” le criticità del Decreto. Conte nella stessa nota ha affermato che comunque la legge deve comunque essere rispettata in toto, anche se non ha escluso di poter apportare eventuali miglioramenti nel futuro. Per l’apertura di Conte arriva la chiusura di Salvini, con il Ministro dell’Interno che su un noto social da dei traditori ai sindaci che hanno espresso perplessità.

Ultime notizie, quasi tutta Italia imbiancata

Le temperature polari hanno portato diverse nevicate, anche a bassissima quota, in molte parti del bel paese. Le situazioni di maggior disagio al nord, con molte frazioni bloccate dalla tanta neve caduta sulle rotabili. In tale contesto da segnalare la mobilitazione voluta dalla Coldiretti dei trattori, i mezzi potrebbero essere infatti utilizzate per liberare le strade dalla neve. La situazione si aggraverà in nottata con le temperature che in quasi tutta Italia scenderanno sotto lo zero termico. Da segnalare che la polizia stradale ha emanato sul suo sito un annuncio. in cui invita gli automobilisti a muoversi solamente per motivi strettamente necessari.

Ultime notizie, sequestrate due auto a Napoli

Continuano serrate le indagini sugli scontri prima della partita Inter-Napoli, scontri che hanno portato alla morte di un ultrà nerazzurro. Oggi la polizia di Napoli ha posto sotto sequestro una station wagon scura, l’auto potrebbe essere quella che è passata sopra il tifoso ucciso. Il mezzo è stato rintracciato fermo in un deposito, sulla sua presenza a Milano non ci sono dubbi visto che molte sono le testimonianze in proposito. I poliziotti su delega della procura milanese hanno inoltre effettuato l’interrogatorio di alcuni tifosi partenopei, uno di essi potrebbe essere l’uomo alla guida del mezzo investitore. Fonti vicino agli inquirenti hanno inoltre segnalato che nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate altre due vetture.



