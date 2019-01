AUGURI BUONA BEFANA, EPIFANIA 2019/ Frasi, immagini, WhatsApp e GIF: la “tradizione” tra calze e messaggi

L’Epifania, che tutte le feste si porta via, è arrivata e allora bisogna farsi trovare pronti per gli auguri di Buona Befana 2019. Un altro giorno di festa prima di tuffarci a capofitto in questo nuovo anno. Come ogni anno, l’Epifania si festeggia 12 giorni dopo Natale, il 6 gennaio. Se non avete già pensato alle frasi per gli auguri da inviare ad amici e parenti con sms, WhatsApp, Facebook o altri servizi di messaggistica, non vi preoccupate. Le donne si preparino alle solite frasi simpatiche, come «Tu che sei nel cielo la più bella scia luminosa… quest’anno vuoi revisionarla la marmitta della tua vecchia scopa?!». Ma se i maschietti vogliono colpire con un altro genere di battuta allora possono optare per questa frase. «Se qualcuno ti dà della Befana, non offenderti. Ti sta dicendo che sei un’epifania, una manifestazione di bellezza e grazia». Ci sono poi versioni standard: «Io l’ho vista la Befana: era su nel cielo che volava con la scopa e di calzini, s’intrufolava nei camini per portare gioia e amore ad ogni bimbo e al suo genitore. Auguri».

AUGURI BUONA BEFANA, EPIFANIA 2019: FRASI, IMMAGINI E GIF

Dopo la moda degli auguri social, cioè di messaggi da inviare su Facebook e WhatsApp, spopola quella delle immagini e GIF più belle e simpatiche. Anche in questa occasione, come per Natale e Capodanno, sui nostri smartphone arriverà una valanga di auguri sotto forma di frasi, immagini e video. Ecco perché bisogna farsi trovare pronti per l’Epifania 2019 con una selezione di immagini e GIF simpatiche per ricambiare gli auguri su qualsiasi app o piattaforma social che preferite. Ci sono versioni simpatiche e divertenti, altre più formali, a seconda della persona a cui intendete inviare il messaggio di Buona Befana. Si tratta di una delle massime solennità, insieme a Pasqua, Natale, Pentecoste e Ascensione. Si tratta di un giorno speciale per il mondo cristiano, ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino, quindi potete scegliere delle versioni più “religiose” per quei parenti o amici che ci tengono particolarmente al significato di questo giorno.





