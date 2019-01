Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 159/2019)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto ripartono alla grande dopo le ultime estrazioni, per un sabato all’insegna dell’estrazione più attesa della settimana. Si chiude infatti il primo ciclo di gennaio, dopo una serie di premi interessanti distribuiti nel precedente concorso. Le statistiche rivelate dall’Agipronews sottolineano la vittoria del 10eLotto, che grazie ad un fortunello di Pomezia, in provincia di Roma, registra 200 mila euro grazie a due 9, di cui uno associato al Doppio Oro. Dato che i numeri sono gli stessi, si presuppone che il vincitore sia il medesimo per entrambe le giocate. In provincia di Novara, a Ghemme, è stata invece centrata una giocata da 50 mila euro con un 9 Oro, che si aggiungono ai due 9 registrati a Farindola, in provincia di Pescara, e Trontano, in provincia di Verbania, del valore di 20 mila euro cadauno. Per il Lotto il vincitore più fortunato è invece di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, grazie ad un terno sulla ruota cittadina del valore di 90 mila euro. A Vezzano, in provincia di Genova, è stata invece indovinata una quaterna sulla ruota regionale del valore di 25.800 euro, mentre tre ambi identici sono stati imbroccati a Bra, in provincia di Cuneo, del valore di 24.750 euro in tutto.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua la corsa del Jackpot, di ritorno nel SuperEnalotto di questa sera con un bottino di 86,3 milioni di euro. Il concorso ci svelerà se il 2019 sarà particolarmente fortunato per uno degli appassionati in gara, anche se non bisogna dimenticare la presenza delle quote secondarie. Dalla maggiore alla minore, le vincite sono interessanti e ricche. La statistica dello scorso appuntamento ci svela infatti che quattro giocatori in particolare si sono aggiudicati il bottino del 5, che supera i 54 mila euro. Cinque vincitori invece per il 4+ da oltre 40 mila euro. Scendiamo fino a 3.061 euro per il tesoretto del 3+, donato a 138 appassionati, mentre 548 giocatori hanno realizzato 403,89 euro grazie al 4. Si prosegue con i 30,61 euro che il 3 ha consegnato a 21.907 vincitori ed infine 366.508 appassionati per la vincita da 5,70 euro del 2. Infine la tripletta storica del SuperStar, con il 2+ da 100 euro in prima linea. I vincitori sono 2.078, mentre ammontano a 13.667 i giocatori abbinati all’1+ ed al premio da 10 euro. Ultimo lo 0+ da 5 euro, conquistato da 31.475 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

A pochi passi dalla nuova estrazione del Lotto, tutti i giocatori della Sisal si sono già procurati carta e penna per segnare i numeri vincenti di oggi. Registrare la schedina per partecipare al concorso rimane comunque il primo passo da compiere. Non bisogna darlo per scontato, visto che rimanere fuori dai giochi potrebbe farci perdere premi interessanti. Potrebbe però succedere, soprattutto se non si hanno ancora le idee chiare su quali numeri giocare. In questo arduo compito sarà la nostra Rubrica ad aiutarvi, grazie al supporto della smorfia napoletana. La news scelta per oggi ci parla di smartphone e di dipendenza, un abbinamento che un’azienda ha deciso di combattere. Il brand ha scelto infatti di lanciare un contest: alcuni fortunati vincitori si potranno allontanare dal mondo tecnologico ed infine vincere 100 mila dollari. Bisognerà smettere di usare il cellulare ed il tablet e non collegarsi nemmeno con il dispositivo degli altri. Si potrà però usufruire di un cellulare del ’96 con cui effettuare le chiamate vocali. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il concorso, 11, la tecnologia, 87, il cellulare, 75, l’assenza, 34, e la dipendenza, 59. Come Numero Oro scegliamo invece il premio, 74.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto in vetta ai pensieri di tutti i giocatori della Sisal, così come il Jackpot ed il suo succulento bottino. Il montepremi continua ad essere sfuggente, ma gli appassionati non intendono perderlo di vista. Nella speranza ovviamente di centrare la vincita. Ed in caso di vittoria? Dobbiamo far scattare subito il piano B, ovvero come spendere una parte della nostra vincita. La nostra Rubrica ritorna anche oggi per proporvi un’alternativa ai sogni nel cassetto che starete già assaporando, con l’aiuto di KickStarter. Abbiamo scelto di parlarvi di Leteo, il primo paio di guanti deluxe, dallo stile moderno e confortevole, dotato di dispositivi intelligenti. Il materiale con cui è stato realizzato il guanto è composto infatti da nano-cashmere, che dora flessibilità e protezione da qualsiasi agente atmosfeico. L’interno invece è di puro cashmere. Leteo però è molto di più, dato che non impedisce di poter usare il cellulare. Anzi, la sua struttura è ideata appositamente per rendere semplice e funzionale l’uso dei display più sensibili di ogni smartphone o tablet. Il goal da raggiungere in 14 giorni è invece di circa 5.500 euro.

VIDEO, I RISULTATI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA