Rischio scuole chiuse a Roma/ Emergenza rifiuti, i presidi contro la Raggi: “Ripulite i marciapiedi”

Rischio scuole chiuse a Roma, i presidi scrivono al sindaco Virginia Raggi: tiene banco l’emergenza rifiuti e non è da escludere la non riapertura degli edifici per lunedì 7 gennaio 2019. La prima cittadina ha promosso un’indagine su Ama e gli incendi della notte di Capodanno hanno peggiorato la situazione, con la spazzatura che si accumula esponenzialmente con il trascorrere dei giorni. Come sottolinea Il Messaggero, se la situazione non darà segnali di miglioramento nelle prossime 48 ore, i presidi minacciano di non riaprire le aule: il rischio è stato ventilato in una lettera spedita dall’Associazione nazionale Presidi nella giornata di ieri. Immondizia straripante davanti agli ingressi delle scuole, un problema che «investe il tema sanitario, che potrebbe comportare in alcuni casi anche la chiusura delle scuole, soprattutto quelle dell’infanzia ed elementari la cui popolazione è composta da bambini molto piccoli, qualora non fosse tempestivamente risolto», le parole del presidente della sezione del Lazio dell’Associazione nazionale Presidi, Mario Rusconi.

RISCHIO SCUOLE CHIUSE ROMA: LA PROTESTA DEI PRESIDI

I presidi chiedono di mettere in atto «un decisivo intervento nei confronti dell’Ama (la società dei rifiuti, ndr) affinché preveda la raccolta di tutta questa immondizia almeno nei pressi delle scuole prima della ripresa delle attività didattiche prevista per il 7 gennaio». Sono «numerose segnalazioni che stiamo ricevendo da diversi colleghi di scuole del centro e della periferia, di asili nido, scuole elementari medie e superiori», con l’Associazione che ribadisce: «Basta girare per le strade della città e constatare i cumuli di rifiuti a volte anche ingombranti attorno ai cassonetti strapieni di immondizia vicino ai cancelli e ai portoni degli istituti scolastici. Non solo spettacoli poco decorosi, ma anche odori nauseabondi accompagnano la vista dei cittadini nel constatare come animali randagi e roditori trovino spesso bivacco attorno a questi monumenti di pattume», riporta Il Messaggero.

