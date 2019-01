Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: altra bambina muore sulle piste da sci (5 gennaio 2019) 

Potrebbe essere il segnale della fine dell’odissea in mare dei 49 migranti che da giorni vagano sulle imbarcazioni di una ONG tedesca, l’affermazione di Luigi Di Maio. Il vice Premier nonché capo politico del Movimento Cinque Stelle chiede alle autorità maltesi di permettere lo sbarco dei migranti a La Valletta, lo stesso Di Maio fornisce assicurazioni che i migranti saranno poi accolti dall’Italia. Il politico campano è sicuro che successivamente egli riuscirà a far trasferire una quota dei migranti negli altri stati europei. Sulla vicenda la linea del governo italiano è stata concordata tra lo stesso Di Maio e Conte. La mossa tende a ridurre la “fronda interna” del Movimento, con gli attivisti sempre più duri sulla linea sui clandestini, linea che sembra interamente dettata da Salvini.

Ultime notizie, ennesimo tragico incidente sulle piste da sci

Un’altra piccola sciatrice è morta in seguito ad un incidente autonomo su una pista da sci. La piccina era insieme alla mamma su uno slittino, il piccolo mezzo sembra forse a causa di uno sbaglio della guidatrice è entrato in una pista nera, qui lo slittino dopo aver affrontato una discesa con una pendenza ad oltre il 40% si è schiantato su un albero. La piccola, che forse non indossava il casco, è morta sul colpo, la mamma è stata invece prelevata con l’elicottero e trasportata nel locale nosocomio, le sue condizioni sono però gravissime. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di Renon in Alto Adige, la famiglia si cui non sono state rese note le generalità, che stava passando qualche giorno di ferie proveniva dall’Emilia Romagna.

Ultime notizie, decreto sicurezza: rabbia dei grillini

Dopo le epurazioni di fine anno monta la protesta all’interno del Movimento Cinque Stelle. Non sono adesso solamente gli attivisti a criticare apertamente la dirigenza di partito, ma anche alcuni sindaci grillini e come se non bastasse tanti senatori. Uno dei più critici è stato il Senatore Mantero, quest’ultimo ha definito la norma di legge una norma incostituzionale, stupida e propagandistica. L’affermazione di Mantero fa ancora più scalpore in quanto i numeri alla “camera alta” a favore del governo sono veramente risicati, situazione questa che potrebbe mettere a rischio la tenuta dell’intero esecutivo. Critici anche i sindaci di Livorno, Roma e Torino, con il primo cittadino della città della Mole che afferma di avere evidenziato già le tante criticità della norma.

Ultime notizie, hackerati i dati di centinaia di personalità tedesche

Uno dei più massicci attacchi informatici di sempre, non tanto per il numero di persone hackerate quanto per la loro importanza. L’attacco ha riguardato moltissime personalità tedesche, si parla di oltre un centinaio, tra di esse il cancelliere Angela Merkel, il presidente Repubblica Frank-Walter Steinmeier e molti personaggi dello spettacolo. I dati trafugati sono stati successivamente pubblicati su Twitter, tra di essi le foto delle vacanze i numeri di cellulari personali e alcuni scambi di mail definiti “compromettenti”. Le autorità tedesche sembrerebbe che abbiano chiesto aiuto all’NSA americana per risalire agli autori degli attacchi informatici.

Ultime notizie, weekend senza Serie A? Ci pensa il calciomercato

Se questo weekend non avremmo la possibilità di seguire partite di Serie A o Serie B ci pensa il calciomercato a infiammare i tifosi italiani. Nelle ultime ore sono diverse le trattative che sono decollate dalla Juventus che ha messo le mani su Aaron Ramsey all’Inter a un passo da Diego Godin. Intanto a Napoli fanno rumore le parole dell’agente di Elseid Hysaj che minaccia di andare via. Anche Marko Rog e Amadou Diawara sono sul piede di battaglia per andare via. Il Milan ha ufficializzato Paquetà e sogna Dendoncker in mezzo al campo. L’Udinese ha messo le mani su Marvin Zeegelaar e Stefano Okaka. L’Empoli segue da vicino Bani e Lapadula. Il Parma sta per mettere a segno il colpo Martin Caceres. La Fiorentina ha preso Luis Muriel e medita un colpo in mezzo al campo.



