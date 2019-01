Varedo, incendio al maxi-store La Chiocciola/ Video ultime notizie: evacuato negozio per bambini

Incendio in un maxi-store per bambini a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Al momento non risultano feriti o intossicati: da quanto risulta, nessuno era nella palazzina di tre piani. Per ora non sono chiare le cause che hanno scatenato il vasto rogo all’interno del negozio “La Chiocciola”, a pochi metri dall’ingresso della superstrada Milano-Meda. Le fiamme sono divampate questa sera, sabato 5 gennaio, verso le 20, sul posto poi sono arrivati una quindicina di mezzi dei vigili del fuoco insieme a carabinieri e soccorritori del 118. In via precauzionale sono state evacuate temporaneamente una cinquantina di persone residenti negli edifici circostanti. Sembrava una normale serata d’inverno, quella che poi porta all’Epifania, ma una grossa nube di fumo, visibile a chilometri di distanza nonostante il buio sta attirando l’attenzione. Le fiamme sono alte e indomabili, e divorano il maxi-store per l’infanzia.

VAREDO, INCENDIO AL MAXI-STORE LA CHIOCCIOLA

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, in primis quello dei vigili del fuoco che stanno ancora lottando per domare l’incendio scoppiato a “La Chiocciola” di Varedo che nel frattempo ha assunto vaste proporzioni. Sono infatti di diversi metri le fiamme che stanno divorando la struttura, ma fortunatamente non c’è stato nessun ferito, secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine. Il Giorno aveva parlato di una persona coinvolta, le cui condizioni sarebbero tranquillizzanti, ma sono emerse indicazioni diverse da chi si sta occupando del caso. Restano ignote le cause dell’incendio ma, come riportato da mbnews, non si esclude la possibilità che possa essere stato causato da un corto circuito. Saranno le indagini comunque a chiarire cosa è accaduto questa sera nel maxi-store “La Chiocciola” di Varedo. Di sicuro le immagini che stanno facendo il giro della rete e dei social sono impressionanti. A dir poco spaventoso l’incendio.





