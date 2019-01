18enne saudita in fuga dalla famiglia, fermata a Bangkok/ “Ho rinunciato all’Islam, ora temo di essere uccisa”

Una giovane 18enne saudita, Rafah Mohammed Al-Qunun, sarebbe stata fermata in Thailandia, all’aeroporto di Bangkok mentre tentava di scappare dalla sua famiglia con un volo diretto in Australia. A denunciare l’accaduto, come riporta Repubblica.it, è Human Rights Watch intervenuto su Twitter tramite il direttore per la sezione Asia, Phil Robertson, il quale ha scritto: “vuole chiedere asilo e teme di essere uccisa se fosse costretta a tornare a Riad”. La stessa 18enne ha messo nome e faccia ed ha raccontato su Twitter la sua personale vicenda, senza temere di svelare la sua identità, perchè non ho niente da perdere”, ha spiegato. La giovane Rafah, stando a quanto emerso dal suo stesso racconto, si trovava in viaggio con la sua famiglia in Kuwait prima di darsi alla fuga con un volo diretto a Bangkok. Quello in Thailandia però sarebbe dovuto essere solo uno scalo, dal momento che avrebbe un visto australiano ma una volta giunta in aeroporto, il suo passaporto è stato sequestrato da un diplomatico saudita. Alla Bbc ha raccontato di aver “rinunciato all’islam e di temere di essere uccisa dalla sua famiglia se rimpatriata forzatamente in Arabia Saudita“. Al momento starebbe soggiornando in hotel, in una zona di transito.

18ENNE SAUDITA IN FUGA DALLA FAMIGLIA: FARÀ RITORNO IN KUWAIT

Differente la versione resa nota dalle autorità della Thailandia secondo le quali la giovane 18enne saudita sarebbe fuggita dal marito ma sarebbe sprovvista del visto di ingresso per il Paese asiatico. Tuttavia, i cittadini sauditi possono richiederne uno direttamente all’aeroporto di Bangkok e ad ogni modo non risulta essere necessario in caso di scalo. Robertson di Human Rights Watch Asia ha già fatto sapere a Rafah che sarà riportata domani in Kuwait: “Ha bisogno di protezione, vuole chiedere asilo”, ha fatto sapere via social. Quello della 18enne saudita non è un caso isolato. Un precedente era già avvenuto nell’aprile di due anni fa quando un’altra donna saudita in transito per l’Australia fu fermata nelle Filippine e costretta con la forza a rimpatriare. In quel caso, la 24enne Dina Ali Lasloom era in fuga perchè non più disposta a sottostare al controllo di un “guardiano” maschio e perchè contraria alle limitazioni ai diritti delle donne. Di lei però non si ebbero più notizie e secondo i media locali fu rinchiusa in una struttura detentiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA